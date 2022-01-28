Как в России охраняют богатых людей

Высший шик — охрана, как у президента. Заказчики победнее выбирают вооруженных чеченцев

28 января 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Средняя зарплата телохранителя — порядка 110-120 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бизнесмены и чиновники в России тратят по несколько миллионов рублей в месяц на безопасность. Рынок охранных услуг за 20 лет изменился, но до сих пор мелькают предложения «нанять чеченца» на день или на время сделки. Насколько надежен такой наемник, какова структура служб охраны, за которую стоит платить, кто ценнее для нанимателя и какие качества должен иметь главный безопасник. Почему квалификация начальника охраны не самое главное качество — в материале URA.RU. Высокий спрос на услуги дорогостоящей личной охраны, безопасности имущества и бизнеса сейчас остался лишь у крупных бизнесменов, переживших 90-е годы, когда угрозы физического устранения были реальны. Об этом URA.RU рассказал один из профучастников рынка охраны VIP-персон, пожелавший остаться анонимным. Уровень охраны для бизнесменов и чиновников выстраивают в соответствии с уровнем угрозы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Заказчики наших услуг понимают эту необходимость и готовы платить. Те же бизнесмены, кто начали работать в нулевых или позже, таких предубеждений в сфере собственной безопасности не имеют. Это связано с тем, что изменилась криминальная обстановка в стране. Возникло больше юридических споров. Все конфликты у бизнесменов конца „нулевых“ в большей степени проходили и проходят в правовом поле», — отметил владелец группы охранных предприятий, имеющий опыт как личной охраны, так и охраны бизнеса. Именно по линии спроса на услуги и уровень охраны проходит и разделение рынка. Иными словами, для молодых предпринимателей и состоятельных лиц эта услуга актуальна только в случае разовых угроз и купирования одномоментно возникающих рисков, говорит инсайдер. С ним согласен руководитель холдинга структур безопасности «РУСЬ» Роман Насонов. «К услугам охраны прибегают и бизнесмены, и артисты, например, во время проведения массовых мероприятий. Люди из шоу-бизнеса часто на период выхода в свет в несколько раз увеличивают численность своей личной охраны. Для них это некий элемент антуража. Это часть их образа, если хотите. От этого растет их самооценка, мироощущение и оттого, наверно, они иногда ведут себя за рамками норм привычного нам поведения», — отметил Насонов. По словам руководителей охранных агентств, артистам телохранители нужны больше для антуража или элемент образа Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU «Чеченцы на охрану» На этом фоне на рынке услуг мелькают предложения по привлечению «чеченца на охрану» — на сделку или короткий срок. Появление таких вакансий на площадках объявлений отражает картину современного и порой непритязательного спроса. В таких защитниках руководители охранных фирм увидели большой риск для нанимателей. «Я бы эту услугу расценил как предложение чеченской группировки на охранное сопровождение бизнеса. Я бы на месте предпринимателя больше испугался, так как это ничего не имеет общего с охраной. Такие люди скорее могут создать больше проблем, чем действительно обеспечат безопасность», — поделился безопасник, пожелавший остаться анонимным. При этом у крупных бизнесменов в отличие от звезд шоу-бизнеса подход к охране совсем другой. «Они, наоборот, любят комфорт и спокойствие. Они ценят в личной охране, прежде всего, бесконфликтность. Клиенты стали более требовательными к качеству охранных услуг, при этом сами стали щепетильнее относится к затратной части на услуги охраны», — уточнил Насонов. Эксперты отмечают, что сузился круг охранных агентств, которые готовы предоставлять услуги личной охраны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам опрошенных, наличие на рынке охранников-кавказцев с почасовой оплатой и услуги специализированных подразделений ЧОПов характеризует ситуацию в охранном бизнесе. «Несколько сузился круг охранных агентств, которые готовы предоставлять услуги личной охраны. Полагаю, это связано с неким падением спроса на данную услугу», — резюмирует Роман Насонов. По словам его коллеги-инсайдера, это может быть связано с увеличением нормативных требований к организации со стороны лицензионных органов, что вымывает рынок и приводит к дефициту кадров Руководитель группы компаний безопасности «Витязь» Денис Гоманов отметил, что уровень охраны для бизнесменов и чиновников выстраивают в соответствии с уровнем угрозы. «Если человек очень состоятельный, то мы сразу можем предположить, что в отношении него будут предпринимать противоправные действия не какой-то одиночка или хулиган, а серьезная преступная группировка, обладающая хорошим техническим, административным и финансовым обеспечением. От этого возрастает сложность и многоуровневость охраны. Иногда в таких случаях может применяться скрытая охрана, когда телохранители маскируются под обслуживающий персонал, сопровождающих лиц или секретарей», — рассказал Гоманов. Коттеджи с охраной на миллион рублей Эксперты отмечают, что крупные бизнесмены (и чиновники тоже), как правило, не живут в черте города, а имеют свои дома в коттеджных поселках. «В зависимости от желания он обвешивает свой дом камерами, к которым имеется доступ через телефон. В среднем это может стоить от 20 до 300 тысяч рублей. Цена будет зависеть от количества камер и качества картинки — не более. В таких случаях можно даже освободиться от физического присутствия охранника, но с условием, что есть кнопка быстрого реагирования. В этом случае квалификация охранника не важна. Специалист просто должен не спать и успеть нажать на кнопку быстрого реагирования. В самые критические моменты можно вызывать телохранителя на дом», — отметил один из руководителей. Система видеонаблюдения в коттедже заказчика может стоить от 20 до 300 тысяч рублей в зависимости от количества камер и качества картинки Фото: Илья Московец © URA.RU Комплекс услуг, разумеется, дороже. В идеальном виде он скопирован с системы охраны высших государственных лиц и федеральных чиновников, где ключевым параметром является упреждение инцидентов. «Это значит, что за безопасность отвечает целая группа, которая работает по принципу охраны государственных лиц. В этом случае работает группа авангарда, которая прибывает на место, проводит разведку и, условно, зачищает территорию, проверяет периметр. После этого прибывает и охраняемое лицо с личными телохранителями. В экономичном варианте можно работать без авангарда. И это, как минимум, два человека, которые работают по распорядку дня заказчика. Кроме того, их надо менять, а значит эффективна работа четырех человек. Такая работа оплачивается от 50-70 тысяч рублей на руки — это минимум. Можно обойтись и без начальника службы безопасности, выделив в составе охранников информационно-аналитического разведчика», — отметил источник URA.RU. Средняя зарплата телохранителя — порядка 110-120 тысяч рублей. Самому предприятию (охрана нанимается через юридическое лицо, — прим. ред.) клиент платит от 450 до 500 тысяч рублей в месяц за одного сотрудника. Это значит, что за отряд из нескольких телохранителей бизнесмен или чиновник может заплатить несколько миллионов рублей в месяц. «При заключении всех договоров данного направления между охраняемым лицом и охранным предприятием заключается договор о конфиденциальности», — уточнил Насонов. Преданность важнее квалификации Один из собеседников объясняет общую тенденцию последних лет: при найме начальника службы безопасности в последние годы перестали обращать внимание на его опыт работы в правоохранительных органах. «Я больше скажу, что выходцы из полиции, армии и МЧС будут узко понимать, что такое безопасность. Что они умели много лет делать в погонах, то они и делают на новой работе», — рассказал инсайдер. Он уточняет, что лучше всего с задачей охраны лица работают бывшие сотрудники ФСБ, Росгвардии и ФСО, которые работают на упреждение опасности. В отрасли считают,что лучшими телохранителями и руководителями отдела безопасности являются бывшие сотрудники ФСБ, Росгвардии и ФСО, которые работают на упреждение опасности. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Однако главное качество руководителя службы безопасности — не столько высокая квалификация, сколько верность работодателю. «Такого безопасника может идеально дополнять заместитель с хорошим профессиональным уровнем», — резюмирует инсайдер. По его словам, фиксированного ценника на охранные услуги нет: зачастую крупные бизнесмены тратят на наем профессионалов столь крупные суммы, что их разглашение преследуется корпоративными договоренностями. Ранее URA.RU сообщало, что бизнес богатейших уральских олигархов охраняют бывшие высокопоставленные силовики. Крупные бизнесмены связываются с влиятельными правоохранителями еще до их ухода со службы и договариваются с ними о переходе на работу в коммерческие структуры. Например, на Игоря Алтушкина и РМК работает экс-начальник отдела «М» (по борьбе с коррупцией в МВД) УФСБ РФ по Свердловской области Александр Козубский, за безопасность в УГМК отвечает экс-глава следственного управления ГУ МВД по УрФО Андрей Тараненко, а на миллиардера Дмитрия Пумпянского работает экс-начальник управления по охране общественного порядка УВД Екатеринбурга Александр Дмитриев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бизнесмены и чиновники в России тратят по несколько миллионов рублей в месяц на безопасность. Рынок охранных услуг за 20 лет изменился, но до сих пор мелькают предложения «нанять чеченца» на день или на время сделки. Насколько надежен такой наемник, какова структура служб охраны, за которую стоит платить, кто ценнее для нанимателя и какие качества должен иметь главный безопасник. Почему квалификация начальника охраны не самое главное качество — в материале URA.RU. Высокий спрос на услуги дорогостоящей личной охраны, безопасности имущества и бизнеса сейчас остался лишь у крупных бизнесменов, переживших 90-е годы, когда угрозы физического устранения были реальны. Об этом URA.RU рассказал один из профучастников рынка охраны VIP-персон, пожелавший остаться анонимным. «Заказчики наших услуг понимают эту необходимость и готовы платить. Те же бизнесмены, кто начали работать в нулевых или позже, таких предубеждений в сфере собственной безопасности не имеют. Это связано с тем, что изменилась криминальная обстановка в стране. Возникло больше юридических споров. Все конфликты у бизнесменов конца „нулевых“ в большей степени проходили и проходят в правовом поле», — отметил владелец группы охранных предприятий, имеющий опыт как личной охраны, так и охраны бизнеса. Именно по линии спроса на услуги и уровень охраны проходит и разделение рынка. Иными словами, для молодых предпринимателей и состоятельных лиц эта услуга актуальна только в случае разовых угроз и купирования одномоментно возникающих рисков, говорит инсайдер. С ним согласен руководитель холдинга структур безопасности «РУСЬ» Роман Насонов. «К услугам охраны прибегают и бизнесмены, и артисты, например, во время проведения массовых мероприятий. Люди из шоу-бизнеса часто на период выхода в свет в несколько раз увеличивают численность своей личной охраны. Для них это некий элемент антуража. Это часть их образа, если хотите. От этого растет их самооценка, мироощущение и оттого, наверно, они иногда ведут себя за рамками норм привычного нам поведения», — отметил Насонов. «Чеченцы на охрану» На этом фоне на рынке услуг мелькают предложения по привлечению «чеченца на охрану» — на сделку или короткий срок. Появление таких вакансий на площадках объявлений отражает картину современного и порой непритязательного спроса. В таких защитниках руководители охранных фирм увидели большой риск для нанимателей. «Я бы эту услугу расценил как предложение чеченской группировки на охранное сопровождение бизнеса. Я бы на месте предпринимателя больше испугался, так как это ничего не имеет общего с охраной. Такие люди скорее могут создать больше проблем, чем действительно обеспечат безопасность», — поделился безопасник, пожелавший остаться анонимным. При этом у крупных бизнесменов в отличие от звезд шоу-бизнеса подход к охране совсем другой. «Они, наоборот, любят комфорт и спокойствие. Они ценят в личной охране, прежде всего, бесконфликтность. Клиенты стали более требовательными к качеству охранных услуг, при этом сами стали щепетильнее относится к затратной части на услуги охраны», — уточнил Насонов. По словам опрошенных, наличие на рынке охранников-кавказцев с почасовой оплатой и услуги специализированных подразделений ЧОПов характеризует ситуацию в охранном бизнесе. «Несколько сузился круг охранных агентств, которые готовы предоставлять услуги личной охраны. Полагаю, это связано с неким падением спроса на данную услугу», — резюмирует Роман Насонов. По словам его коллеги-инсайдера, это может быть связано с увеличением нормативных требований к организации со стороны лицензионных органов, что вымывает рынок и приводит к дефициту кадров Руководитель группы компаний безопасности «Витязь» Денис Гоманов отметил, что уровень охраны для бизнесменов и чиновников выстраивают в соответствии с уровнем угрозы. «Если человек очень состоятельный, то мы сразу можем предположить, что в отношении него будут предпринимать противоправные действия не какой-то одиночка или хулиган, а серьезная преступная группировка, обладающая хорошим техническим, административным и финансовым обеспечением. От этого возрастает сложность и многоуровневость охраны. Иногда в таких случаях может применяться скрытая охрана, когда телохранители маскируются под обслуживающий персонал, сопровождающих лиц или секретарей», — рассказал Гоманов. Коттеджи с охраной на миллион рублей Эксперты отмечают, что крупные бизнесмены (и чиновники тоже), как правило, не живут в черте города, а имеют свои дома в коттеджных поселках. «В зависимости от желания он обвешивает свой дом камерами, к которым имеется доступ через телефон. В среднем это может стоить от 20 до 300 тысяч рублей. Цена будет зависеть от количества камер и качества картинки — не более. В таких случаях можно даже освободиться от физического присутствия охранника, но с условием, что есть кнопка быстрого реагирования. В этом случае квалификация охранника не важна. Специалист просто должен не спать и успеть нажать на кнопку быстрого реагирования. В самые критические моменты можно вызывать телохранителя на дом», — отметил один из руководителей. Комплекс услуг, разумеется, дороже. В идеальном виде он скопирован с системы охраны высших государственных лиц и федеральных чиновников, где ключевым параметром является упреждение инцидентов. «Это значит, что за безопасность отвечает целая группа, которая работает по принципу охраны государственных лиц. В этом случае работает группа авангарда, которая прибывает на место, проводит разведку и, условно, зачищает территорию, проверяет периметр. После этого прибывает и охраняемое лицо с личными телохранителями. В экономичном варианте можно работать без авангарда. И это, как минимум, два человека, которые работают по распорядку дня заказчика. Кроме того, их надо менять, а значит эффективна работа четырех человек. Такая работа оплачивается от 50-70 тысяч рублей на руки — это минимум. Можно обойтись и без начальника службы безопасности, выделив в составе охранников информационно-аналитического разведчика», — отметил источник URA.RU. Средняя зарплата телохранителя — порядка 110-120 тысяч рублей. Самому предприятию (охрана нанимается через юридическое лицо, — прим. ред.) клиент платит от 450 до 500 тысяч рублей в месяц за одного сотрудника. Это значит, что за отряд из нескольких телохранителей бизнесмен или чиновник может заплатить несколько миллионов рублей в месяц. «При заключении всех договоров данного направления между охраняемым лицом и охранным предприятием заключается договор о конфиденциальности», — уточнил Насонов. Преданность важнее квалификации Один из собеседников объясняет общую тенденцию последних лет: при найме начальника службы безопасности в последние годы перестали обращать внимание на его опыт работы в правоохранительных органах. «Я больше скажу, что выходцы из полиции, армии и МЧС будут узко понимать, что такое безопасность. Что они умели много лет делать в погонах, то они и делают на новой работе», — рассказал инсайдер. Он уточняет, что лучше всего с задачей охраны лица работают бывшие сотрудники ФСБ, Росгвардии и ФСО, которые работают на упреждение опасности. Однако главное качество руководителя службы безопасности — не столько высокая квалификация, сколько верность работодателю. «Такого безопасника может идеально дополнять заместитель с хорошим профессиональным уровнем», — резюмирует инсайдер. По его словам, фиксированного ценника на охранные услуги нет: зачастую крупные бизнесмены тратят на наем профессионалов столь крупные суммы, что их разглашение преследуется корпоративными договоренностями. Ранее URA.RU сообщало, что бизнес богатейших уральских олигархов охраняют бывшие высокопоставленные силовики. Крупные бизнесмены связываются с влиятельными правоохранителями еще до их ухода со службы и договариваются с ними о переходе на работу в коммерческие структуры. Например, на Игоря Алтушкина и РМК работает экс-начальник отдела «М» (по борьбе с коррупцией в МВД) УФСБ РФ по Свердловской области Александр Козубский, за безопасность в УГМК отвечает экс-глава следственного управления ГУ МВД по УрФО Андрей Тараненко, а на миллиардера Дмитрия Пумпянского работает экс-начальник управления по охране общественного порядка УВД Екатеринбурга Александр Дмитриев.