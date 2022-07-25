Экономисты назвали главные финансовые ошибки россиян

Лайфхаки по грамотному использованию личного бюджета

25 июля 2022 в 09:46 Размер текста - 17 +

В кризис незнание основ управления личным бюджетом может привести к катастрофическим последствиям Фото: Денис Моргунов © URA.RU Всего 10% россиян умеют обращаться с деньгами. А финансовая грамотность 29% населения находится на крайне низком уровне. К таким выводам пришли аналитики центра НАФИ в ходе своего исследования. В периоды кризисов незнание основ управления личным бюджетом может привести к катастрофическим последствиям. URA.RU пообщалось с экспертами и выяснило четыре самые распространенные ошибки, из-за которых люди падают на финансовое дно. Первая ошибка — не вести бюджет «Пожалуй, важнейший из аспектов финансовой грамотности — адекватное соотношение собственных доходов и расходов, а также четкое разделение „необходимого“ и „желаемого“», — объясняет Павел Сигал — первый вице-президент организации малого и среднего бизнеса «Опора России». Чтобы контролировать деньги, эксперт советует вести бюджет. Особенно важно понимать свои расходы: сколько средств уходит на аренду или ипотеку, еду, лекарства и развлечения. Только так можно воздержаться от ненужных приобретений. Эксперты рекомендуют вести бюджет, чтобы четко понимать, сколько средств уходит на аренду или ипотеку, еду, лекарства и развлечения Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU «Например, при зарплате в 50 тыс. рублей брать в кредит машину за 3 млн рублей — это неадекватно, так как выплата кредита и обслуживание такой машины обойдется недешево, а на оставшиеся деньги прожить будет непросто», — отмечает Сигал. Это не значит, что нужно отказывать себе во всем. Даже кредит на крупную сумму может быть оправданным. «Продуманная ипотека с хорошим первоначальным взносом отлично вписывается в понятие финансовой грамотности, — считает Сигал, — А кредит под большие проценты на смартфон последней модели — это безграмотная и импульсивная покупка». Вторая ошибка — не иметь подушки безопасности Чрезмерные покупки соседствуют с другой частой ошибкой финансово безграмотного человека — отказом от подушки безопасности. «Это запас средств, которых хватит хотя бы на полгода жизни в случае увольнения, болезни или других непредвиденных обстоятельств, — рассказывает Сигал, — подушка безопасности поможет пережить тяжелое время и без паники и спешки найти решение, что делать дальше». Доцент кафедры «Финансы и Кредит» Дальневосточного федерального университета Максим Кривлевич рекомендует откладывать деньги даже при скромном доходе: «Заработал 100 рублей? Отложи 10 — это нужно знать, как одну из десяти заповедей». Третья ошибка — не откладывать деньги Финансовая подушка безопасности спасет в случае тяжелой болезни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Не откладывать деньги — еще одно распространенное заблуждение россиян. Правда, чтобы это не стало обременением, нужно знать одно важное правило. «Чтобы процесс не был обременительным, можно начать с минимальных сумм, 1-5% от ежемесячного дохода, постепенно увеличивая сумму до 10%», — объясняет управляющий уральским филиалом ПСБ Ринат Иржанов. Сберегать деньги можно и с помощью банковских депозитов. Вклад позволяет регулярно получать стабильный процент. Четвертая ошибка — упускать возможную выгоду Еще одна ошибка — не обращать внимания на предложения по накоплению средств, которые есть на рынке. Например, сейчас некоторые банки предлагают управлять годовой процентной ставкой по вкладам и накопительным счетам. Так, накопительный счет «Акцент на процент» в ПСБ позволяет открыть счет и расплачиваться картой. Чем чаще вы оплачиваете свои покупки картой банка, тем выше будет ставка по накопительному счету. Максимальную ставку по накопительному счету клиент может получить, если оплатит картой покупки на сумму от 100 тысяч рублей в год. Но и при ежемесячных покупках по карте на 5 тысяч рублей вкладчик уже получает ощутимый доход. Есть заблуждение, что сбережения — для очень богатых людей. На деле обеспеченные люди не так сильно нуждаются в них, как имеющие низкий доход Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Условия вклада «Сильная ставка» от ПСБ позволяют зафиксировать привлекательную доходность при открытии вклада от 100 тыс. рублей. Ставка также зависит от срока вклада. При этом, следует понимать разницу между вкладом и накопительным счетом, говорят эксперты. Вклады открываются строго на определенный срок, а накопительным счетом человек может пользоваться бесконечно долго. Еще одно важное отличие касается пополнения средств: вклад не всегда имеет опцию пополнения, а вот на накопительный счет можно вносить средства в любое время и любыми суммами. Есть отличие и по снятию средств: со вклада не всегда есть возможность снять деньги без потери процентов, а с накопительного счета клиент может в любой момент забрать нужную сумму, при этом не потеряв начисленный доход. Специалисты предупреждают, что неправильное обращение с деньгами не только будет стоить нервов и здоровья. Если не думать о грамотном распоряжении деньгами, то можно угодить в долговую яму, из которой будет очень сложно выбраться. «Чем больше неверных решений вы принимаете, тем глубже падаете [по уровню жизни], — добавил Кривелевич. — Только в этом случае, чем ниже вы опускаетесь, тем сложнее, медленнее и болезненнее выкарабкаться».

Всего 10% россиян умеют обращаться с деньгами. А финансовая грамотность 29% населения находится на крайне низком уровне. К таким выводам пришли аналитики центра НАФИ в ходе своего исследования. В периоды кризисов незнание основ управления личным бюджетом может привести к катастрофическим последствиям. URA.RU пообщалось с экспертами и выяснило четыре самые распространенные ошибки, из-за которых люди падают на финансовое дно. Первая ошибка — не вести бюджет «Пожалуй, важнейший из аспектов финансовой грамотности — адекватное соотношение собственных доходов и расходов, а также четкое разделение „необходимого“ и „желаемого“», — объясняет Павел Сигал — первый вице-президент организации малого и среднего бизнеса «Опора России». Чтобы контролировать деньги, эксперт советует вести бюджет. Особенно важно понимать свои расходы: сколько средств уходит на аренду или ипотеку, еду, лекарства и развлечения. Только так можно воздержаться от ненужных приобретений. «Например, при зарплате в 50 тыс. рублей брать в кредит машину за 3 млн рублей — это неадекватно, так как выплата кредита и обслуживание такой машины обойдется недешево, а на оставшиеся деньги прожить будет непросто», — отмечает Сигал. Это не значит, что нужно отказывать себе во всем. Даже кредит на крупную сумму может быть оправданным. «Продуманная ипотека с хорошим первоначальным взносом отлично вписывается в понятие финансовой грамотности, — считает Сигал, — А кредит под большие проценты на смартфон последней модели — это безграмотная и импульсивная покупка». Вторая ошибка — не иметь подушки безопасности Чрезмерные покупки соседствуют с другой частой ошибкой финансово безграмотного человека — отказом от подушки безопасности. «Это запас средств, которых хватит хотя бы на полгода жизни в случае увольнения, болезни или других непредвиденных обстоятельств, — рассказывает Сигал, — подушка безопасности поможет пережить тяжелое время и без паники и спешки найти решение, что делать дальше». Доцент кафедры «Финансы и Кредит» Дальневосточного федерального университета Максим Кривлевич рекомендует откладывать деньги даже при скромном доходе: «Заработал 100 рублей? Отложи 10 — это нужно знать, как одну из десяти заповедей». Третья ошибка — не откладывать деньги Не откладывать деньги — еще одно распространенное заблуждение россиян. Правда, чтобы это не стало обременением, нужно знать одно важное правило. «Чтобы процесс не был обременительным, можно начать с минимальных сумм, 1-5% от ежемесячного дохода, постепенно увеличивая сумму до 10%», — объясняет управляющий уральским филиалом ПСБ Ринат Иржанов. Сберегать деньги можно и с помощью банковских депозитов. Вклад позволяет регулярно получать стабильный процент. Четвертая ошибка — упускать возможную выгоду Еще одна ошибка — не обращать внимания на предложения по накоплению средств, которые есть на рынке. Например, сейчас некоторые банки предлагают управлять годовой процентной ставкой по вкладам и накопительным счетам. Так, накопительный счет «Акцент на процент» в ПСБ позволяет открыть счет и расплачиваться картой. Чем чаще вы оплачиваете свои покупки картой банка, тем выше будет ставка по накопительному счету. Максимальную ставку по накопительному счету клиент может получить, если оплатит картой покупки на сумму от 100 тысяч рублей в год. Но и при ежемесячных покупках по карте на 5 тысяч рублей вкладчик уже получает ощутимый доход. Условия вклада «Сильная ставка» от ПСБ позволяют зафиксировать привлекательную доходность при открытии вклада от 100 тыс. рублей. Ставка также зависит от срока вклада. При этом, следует понимать разницу между вкладом и накопительным счетом, говорят эксперты. Вклады открываются строго на определенный срок, а накопительным счетом человек может пользоваться бесконечно долго. Еще одно важное отличие касается пополнения средств: вклад не всегда имеет опцию пополнения, а вот на накопительный счет можно вносить средства в любое время и любыми суммами. Есть отличие и по снятию средств: со вклада не всегда есть возможность снять деньги без потери процентов, а с накопительного счета клиент может в любой момент забрать нужную сумму, при этом не потеряв начисленный доход. Специалисты предупреждают, что неправильное обращение с деньгами не только будет стоить нервов и здоровья. Если не думать о грамотном распоряжении деньгами, то можно угодить в долговую яму, из которой будет очень сложно выбраться. «Чем больше неверных решений вы принимаете, тем глубже падаете [по уровню жизни], — добавил Кривелевич. — Только в этом случае, чем ниже вы опускаетесь, тем сложнее, медленнее и болезненнее выкарабкаться».