Путин изменил отношения власти с крупным бизнесом

Первыми новые правила испытают на себе металлурги

01 августа 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин меняет отношения государства с олигархами Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин меняет правила игры для крупного бизнеса. Первыми на себе эти перемены ощутят металлурги. Чего ждет государство от олигархов, отчасти прописано в новой стратегии развития металлургического комплекса, которую Путин обсудил на совещании по экономическим вопросам 1 августа. Как пояснили эксперты URA.RU, это будет крупнейший разворот в отношениях власти и крупного бизнеса за четверть века. Совещание по развитию металлургической отрасли Путин начал с общей оценки ситуации. Металлурги столкнулись с серьезными ограничениями в работе на внешних рынках, с запретом на покупку компонентов для выпуска арматуры, металлопроката, стальных листов. Эти решения Путин назвал «конъюнктурными», не отражающими «реалий ни в мировой политике, ни в мировой экономике». В России появилась стратегия развития металлургической отрасли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При этом никто из инициаторов санкций даже не задумывался о том, что это приведет к существенной инфляции во всем мире и, как следствие, снижению качества жизни людей, продолжил президент. «Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации — они просто выброшены на помойку… Ограничения на работу отечественных металлургов являются откровенным проявлением недобросовестной конкуренции представляют собой попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки, разумеется, в свою пользу», — заметил Путин, добавив, что такая же ситуация наблюдается в энергетике. Но, подчеркнул президент, «Россия всегда будет надежным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнеров вне зависимости ни от каких политических передряг». Правда, это касается только тех партнеров, которые по-дружески относятся к РФ. Из-за санкций металлурги лишились сверхприбыли из-за падения экспорта, но это повод для фокусирования на внутреннем рынке, убежден президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отечественная металлургическая отрасль должна быть нацелена прежде всего на «обеспечение внутреннего спроса». «Речь идет не только о стабильных поставках этих товаров на наш рынок, но и об увеличении этих поставок, о росте спроса, прежде всего за счет наращивания объемов строительства жилья, промышленных и коммерческих объектов, реализации масштабных программ по развитию инфраструктуры: железных дорог, мостов и путепроводов, других капитальных объектов», — заявил Путин. Это прописано в стратегии развития отрасли до 2030 года, которая, по словам президента, должна быть рассчитана «на длительную перспективу». Разработать этот документ Путин поручил правительству на предыдущем совещании в апреле этого года. Помимо акцента на внутренний рынок, глава государства потребовал тогда решить один из спорных моментов в отношениях власти и металлургов — вопросы налогообложения. В 2021 году первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей, резко подняв цены на свою продукцию на внутреннем рынке. Тот же Белоусов чуть ранее предложил увеличить отчисления в бюджет сверхдоходов (это более 500 млрд рублей) предприятий горнодобывающей и химической промышленности. Попытки лишить олигархов сверхприбылей неоднократно предпринимал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экономическая политика крупного бизнеса в России, и металлурги здесь не исключение, всегда строилась на том, что государство должно давать ему преференции, поясняет URA.RU директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Вся система управления так и строилась. Государство обеспечивает олигарху преференции, а потом договаривается о поддержке какого-нибудь хоккейного клуба. Если государство это все вернет в нормальное цивилизованное русло, это будет правильно. Это будет крупнейший разворот за четверть века. До сих пор извлечение сверхприбылей из государственно-частных договоренностей происходило в пользу олигархата», — отметил Солонников. Металлурги продолжают попытки договориться с государством на выгодных для себя условиях (на фото — глава Северстали Алексей Мордашов) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Крупный капитал не хочет ничем делиться с государством, подтверждает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. «Он хочет, чтобы ему только давали — от государства, от общества, сам он ничего делать не готов. Государственная стратегия нащупывает твердость, она постепенно ведет наступление на привилегированное положение крупного капитала. При этом государство движется в сторону новой экономической политики. Формируются новые правила игры», — отмечает Колташов. Новость по теме В Кремле оценили слова Белоусова о «нахлобучивании» власти На фоне санкций отношения между властями и металлургами все-таки немного смягчились, считает промышленный эксперт Леонид Хазанов. «Отдельным компаниям дали послабление в виде отмены акциза на сталь. В то же время вряд ли кардинально изменится отношение государства по поводу обеспечения справедливой конкуренции на внутреннем рынке — здесь скорей всего поблажек не будет во избежание новых „нахлобучиваний“», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин меняет правила игры для крупного бизнеса. Первыми на себе эти перемены ощутят металлурги. Чего ждет государство от олигархов, отчасти прописано в новой стратегии развития металлургического комплекса, которую Путин обсудил на совещании по экономическим вопросам 1 августа. Как пояснили эксперты URA.RU, это будет крупнейший разворот в отношениях власти и крупного бизнеса за четверть века. Совещание по развитию металлургической отрасли Путин начал с общей оценки ситуации. Металлурги столкнулись с серьезными ограничениями в работе на внешних рынках, с запретом на покупку компонентов для выпуска арматуры, металлопроката, стальных листов. Эти решения Путин назвал «конъюнктурными», не отражающими «реалий ни в мировой политике, ни в мировой экономике». При этом никто из инициаторов санкций даже не задумывался о том, что это приведет к существенной инфляции во всем мире и, как следствие, снижению качества жизни людей, продолжил президент. «Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации — они просто выброшены на помойку… Ограничения на работу отечественных металлургов являются откровенным проявлением недобросовестной конкуренции представляют собой попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки, разумеется, в свою пользу», — заметил Путин, добавив, что такая же ситуация наблюдается в энергетике. Но, подчеркнул президент, «Россия всегда будет надежным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнеров вне зависимости ни от каких политических передряг». Правда, это касается только тех партнеров, которые по-дружески относятся к РФ. Отечественная металлургическая отрасль должна быть нацелена прежде всего на «обеспечение внутреннего спроса». «Речь идет не только о стабильных поставках этих товаров на наш рынок, но и об увеличении этих поставок, о росте спроса, прежде всего за счет наращивания объемов строительства жилья, промышленных и коммерческих объектов, реализации масштабных программ по развитию инфраструктуры: железных дорог, мостов и путепроводов, других капитальных объектов», — заявил Путин. Это прописано в стратегии развития отрасли до 2030 года, которая, по словам президента, должна быть рассчитана «на длительную перспективу». Разработать этот документ Путин поручил правительству на предыдущем совещании в апреле этого года. Помимо акцента на внутренний рынок, глава государства потребовал тогда решить один из спорных моментов в отношениях власти и металлургов — вопросы налогообложения. В 2021 году первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей, резко подняв цены на свою продукцию на внутреннем рынке. Тот же Белоусов чуть ранее предложил увеличить отчисления в бюджет сверхдоходов (это более 500 млрд рублей) предприятий горнодобывающей и химической промышленности. Экономическая политика крупного бизнеса в России, и металлурги здесь не исключение, всегда строилась на том, что государство должно давать ему преференции, поясняет URA.RU директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Вся система управления так и строилась. Государство обеспечивает олигарху преференции, а потом договаривается о поддержке какого-нибудь хоккейного клуба. Если государство это все вернет в нормальное цивилизованное русло, это будет правильно. Это будет крупнейший разворот за четверть века. До сих пор извлечение сверхприбылей из государственно-частных договоренностей происходило в пользу олигархата», — отметил Солонников. Крупный капитал не хочет ничем делиться с государством, подтверждает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. «Он хочет, чтобы ему только давали — от государства, от общества, сам он ничего делать не готов. Государственная стратегия нащупывает твердость, она постепенно ведет наступление на привилегированное положение крупного капитала. При этом государство движется в сторону новой экономической политики. Формируются новые правила игры», — отмечает Колташов. На фоне санкций отношения между властями и металлургами все-таки немного смягчились, считает промышленный эксперт Леонид Хазанов. «Отдельным компаниям дали послабление в виде отмены акциза на сталь. В то же время вряд ли кардинально изменится отношение государства по поводу обеспечения справедливой конкуренции на внутреннем рынке — здесь скорей всего поблажек не будет во избежание новых „нахлобучиваний“», — заключил эксперт.