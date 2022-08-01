Путин изменил отношения власти с крупным бизнесом

Первыми новые правила испытают на себе металлурги

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Президент России Владимир Путин меняет отношения государства с олигархами Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент РФ Владимир Путин меняет правила игры для крупного бизнеса. Первыми на себе эти перемены ощутят металлурги. Чего ждет государство от олигархов, отчасти прописано в новой стратегии развития металлургического комплекса, которую Путин обсудил на совещании по экономическим вопросам 1 августа. Как пояснили эксперты URA.RU, это будет крупнейший разворот в отношениях власти и крупного бизнеса за четверть века.

Совещание по развитию металлургической отрасли Путин начал с общей оценки ситуации. Металлурги столкнулись с серьезными ограничениями в работе на внешних рынках, с запретом на покупку компонентов для выпуска арматуры, металлопроката, стальных листов. Эти решения Путин назвал «конъюнктурными», не отражающими «реалий ни в мировой политике, ни в мировой экономике».

Предприятие «Мотовилихинские заводы». Пермь
В России появилась стратегия развития металлургической отрасли
Фото:

При этом никто из инициаторов санкций даже не задумывался о том, что это приведет к существенной инфляции во всем мире и, как следствие, снижению качества жизни людей, продолжил президент. «Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации — они просто выброшены на помойку… Ограничения на работу отечественных металлургов являются откровенным проявлением недобросовестной конкуренции представляют собой попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки, разумеется, в свою пользу», — заметил Путин, добавив, что такая же ситуация наблюдается в энергетике.

Но, подчеркнул президент, «Россия всегда будет надежным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнеров вне зависимости ни от каких политических передряг». Правда, это касается только тех партнеров, которые по-дружески относятся к РФ.

Рабочий визит губернатора СО Евгения Куйвашева в Каменск-Уральский. Каменск-Уральск
Из-за санкций металлурги лишились сверхприбыли из-за падения экспорта, но это повод для фокусирования на внутреннем рынке, убежден президент РФ Владимир Путин
Фото:

Отечественная металлургическая отрасль должна быть нацелена прежде всего на «обеспечение внутреннего спроса». «Речь идет не только о стабильных поставках этих товаров на наш рынок, но и об увеличении этих поставок, о росте спроса, прежде всего за счет наращивания объемов строительства жилья, промышленных и коммерческих объектов, реализации масштабных программ по развитию инфраструктуры: железных дорог, мостов и путепроводов, других капитальных объектов», — заявил Путин.

Это прописано в стратегии развития отрасли до 2030 года, которая, по словам президента, должна быть рассчитана «на длительную перспективу». Разработать этот документ Путин поручил правительству на предыдущем совещании в апреле этого года. Помимо акцента на внутренний рынок, глава государства потребовал тогда решить один из спорных моментов в отношениях власти и металлургов — вопросы налогообложения. В 2021 году первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей, резко подняв цены на свою продукцию на внутреннем рынке. Тот же Белоусов чуть ранее предложил увеличить отчисления в бюджет сверхдоходов (это более 500 млрд рублей) предприятий горнодобывающей и химической промышленности.

ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург
Попытки лишить олигархов сверхприбылей неоднократно предпринимал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экономическая политика крупного бизнеса в России, и металлурги здесь не исключение, всегда строилась на том, что государство должно давать ему преференции, поясняет URA.RU директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Вся система управления так и строилась. Государство обеспечивает олигарху преференции, а потом договаривается о поддержке какого-нибудь хоккейного клуба. Если государство это все вернет в нормальное цивилизованное русло, это будет правильно.

Это будет крупнейший разворот за четверть века. До сих пор извлечение сверхприбылей из государственно-частных договоренностей происходило в пользу олигархата», — отметил Солонников.

VIII Гайдаровский форум, второй день. Москва
Металлурги продолжают попытки договориться с государством на выгодных для себя условиях (на фото — глава Северстали Алексей Мордашов)
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Крупный капитал не хочет ничем делиться с государством, подтверждает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. «Он хочет, чтобы ему только давали — от государства, от общества, сам он ничего делать не готов. Государственная стратегия нащупывает твердость, она постепенно ведет наступление на привилегированное положение крупного капитала.

При этом государство движется в сторону новой экономической политики. Формируются новые правила игры», — отмечает Колташов.

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На фоне санкций отношения между властями и металлургами все-таки немного смягчились, считает промышленный эксперт Леонид Хазанов. «Отдельным компаниям дали послабление в виде отмены акциза на сталь. В то же время вряд ли кардинально изменится отношение государства по поводу обеспечения справедливой конкуренции на внутреннем рынке — здесь скорей всего поблажек не будет во избежание новых „нахлобучиваний“», — заключил эксперт.

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Президент РФ Владимир Путин меняет правила игры для крупного бизнеса. Первыми на себе эти перемены ощутят металлурги. Чего ждет государство от олигархов, отчасти прописано в новой стратегии развития металлургического комплекса, которую Путин обсудил на совещании по экономическим вопросам 1 августа. Как пояснили эксперты URA.RU, это будет крупнейший разворот в отношениях власти и крупного бизнеса за четверть века. Совещание по развитию металлургической отрасли Путин начал с общей оценки ситуации. Металлурги столкнулись с серьезными ограничениями в работе на внешних рынках, с запретом на покупку компонентов для выпуска арматуры, металлопроката, стальных листов. Эти решения Путин назвал «конъюнктурными», не отражающими «реалий ни в мировой политике, ни в мировой экономике». При этом никто из инициаторов санкций даже не задумывался о том, что это приведет к существенной инфляции во всем мире и, как следствие, снижению качества жизни людей, продолжил президент. «Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации — они просто выброшены на помойку… Ограничения на работу отечественных металлургов являются откровенным проявлением недобросовестной конкуренции представляют собой попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки, разумеется, в свою пользу», — заметил Путин, добавив, что такая же ситуация наблюдается в энергетике. Но, подчеркнул президент, «Россия всегда будет надежным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнеров вне зависимости ни от каких политических передряг». Правда, это касается только тех партнеров, которые по-дружески относятся к РФ. Отечественная металлургическая отрасль должна быть нацелена прежде всего на «обеспечение внутреннего спроса». «Речь идет не только о стабильных поставках этих товаров на наш рынок, но и об увеличении этих поставок, о росте спроса, прежде всего за счет наращивания объемов строительства жилья, промышленных и коммерческих объектов, реализации масштабных программ по развитию инфраструктуры: железных дорог, мостов и путепроводов, других капитальных объектов», — заявил Путин. Это прописано в стратегии развития отрасли до 2030 года, которая, по словам президента, должна быть рассчитана «на длительную перспективу». Разработать этот документ Путин поручил правительству на предыдущем совещании в апреле этого года. Помимо акцента на внутренний рынок, глава государства потребовал тогда решить один из спорных моментов в отношениях власти и металлургов — вопросы налогообложения. В 2021 году первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей, резко подняв цены на свою продукцию на внутреннем рынке. Тот же Белоусов чуть ранее предложил увеличить отчисления в бюджет сверхдоходов (это более 500 млрд рублей) предприятий горнодобывающей и химической промышленности. Экономическая политика крупного бизнеса в России, и металлурги здесь не исключение, всегда строилась на том, что государство должно давать ему преференции, поясняет URA.RU директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Вся система управления так и строилась. Государство обеспечивает олигарху преференции, а потом договаривается о поддержке какого-нибудь хоккейного клуба. Если государство это все вернет в нормальное цивилизованное русло, это будет правильно. Это будет крупнейший разворот за четверть века. До сих пор извлечение сверхприбылей из государственно-частных договоренностей происходило в пользу олигархата», — отметил Солонников. Крупный капитал не хочет ничем делиться с государством, подтверждает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. «Он хочет, чтобы ему только давали — от государства, от общества, сам он ничего делать не готов. Государственная стратегия нащупывает твердость, она постепенно ведет наступление на привилегированное положение крупного капитала. При этом государство движется в сторону новой экономической политики. Формируются новые правила игры», — отмечает Колташов. На фоне санкций отношения между властями и металлургами все-таки немного смягчились, считает промышленный эксперт Леонид Хазанов. «Отдельным компаниям дали послабление в виде отмены акциза на сталь. В то же время вряд ли кардинально изменится отношение государства по поводу обеспечения справедливой конкуренции на внутреннем рынке — здесь скорей всего поблажек не будет во избежание новых „нахлобучиваний“», — заключил эксперт.
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