Правительство установило новые правила в IT-сфере

Власти повысят уровень независимости России от Запада

13 сентября 2022 в 20:31 Размер текста - 17 +

Отечественные вендоры должны обеспечить технологическую независимость России от иностранного софта Фото: Денис Моргунов © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Правительство поменяет работу разработчиков программного обеспечения (ПО) так, чтобы Россия больше не зависела от иностранного софта. Новые правила для IT-отрасли озвучил премьер-министр Михаил Мишустин 13 сентября на стратегической сессии по вопросам импортозамещения ПО. Решение властей позволит не просто заместить софт в госкомпаниях, но поддерживать его конкурентоспособным, чтобы уровень технологической независимости РФ от Запада в будущем не снижался, пояснили URA.RU эксперты. Обеспечить технологическую независимость от иностранного софта и стимулировать спрос на российские продукты в условиях санкций правительству поручил президент Владимир Путин. Для этого кабмин решил выстроить работу отечественных разработчиков ПО таким образом, чтобы они совместно обеспечивали в первую очередь потребности крупнейших российских корпораций. «Мы приняли решение выстроить работу на основе запросов ключевых заказчиков — наших отраслевых лидеров. Они хорошо понимают, что нужно для развития их направлений. У нас немало талантливых разработчиков. Мы отбираем лучших из них и, конечно, будем им оказывать, что уже и сегодня делаем, максимальную системную поддержку», — заявил Мишустин на стратегической сессии. Михаил Мишустин принял решение о создании 33 индустриальных центров, которые объединили усилия более 300 IT-компаний Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер принял решение о создании 33 индустриальных центров компетенций, которые объединили усилия более 300 организаций по внедрению новых цифровых продуктов и поддержке их конкурентоспособности на открытых рынках. «Для нас крайне важно не воссоздать текущий функционал зарубежных программных продуктов, а запустить свои, в полной мере отвечающие нуждам компаний. При этом они должны быть ориентированными в том числе и на экспорт, иначе мы тут сделаем разработки, которые потом конкурентно невозможно будет ни развивать, ни использовать вне одного-двух заказчиков. Хочется, чтобы они оставались конкурентоспособными через пять-семь лет, не уступая импортным аналогам», — подчеркнул глава правительства. Для 80% иностранных программ уже есть отечественные аналоги, а по трети позиций представлено два и больше вариантов отечественных решений, сообщил премьер. «То есть ситуация в целом конкурентная. Главное — у более чем половины всех представленных на рынке российских решений средний либо выше уровень зрелости. Их не нужно делать с нуля, а нужно „докрутить“ и использовать. Что особенно ценно, компании разработали их, когда крупные заказчики ориентировались в основном на готовые зарубежные продукты, популярные, уже используемые. Они не побоялись конкуренции и добились хороших результатов. Это здорово», — отметил Мишустин. Российские программисты уже написали аналоги 80% иностранных программ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Решение правительства поддержать отечественных разработчиков софта ускорит импортозамещение, объяснил URA.RU интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. «При существующем и работающем иностранном ПО переписать его можно, разработка сегодня идет быстро. Сложнее интегрировать разработки в производственные процессы, потому что традиционно есть возражения и сопротивления инновациям в любой компании. В обычной ситуации очень непросто пересадить клиента на отечественный софт, если он привык к импортному, однако новый подход должен помочь решить эту проблему», — сказал он. По словам эксперта, власти объединили разработчиков в центры компетенций для того, чтобы обеспечить дополнительный спрос на отечественное ПО, масштабировать его использование и развивать его функционал. «Более прямолинейный подход мог бы заключаться в том, чтобы условные «Газпром» или РДЖ просто посадили бы каждый у себя по команде разработчиков для удовлетворения собственных нужд, это проще, но в перспективе не оправдывает себя с точки зрения затрат, это тупик. Гораздо лучше работать «в рынок», и государство помогает его формировать так, чтобы на нем появлялись конкурентные игроки. Это более важная и сложная задача, чем прямое импортозамещение», — пояснил Мариничев. Объединяя усилия сотен IT-компаний в рамках индустриальных центров правительство облегчает их взаимодействие с крупными заказчиками, сказал в беседе с URA.RU профессор Высшей школы экономики, гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Исторически сложилось так, что разработчики ПО атомизированы [разобщены], чаще всего они работают малыми коллективами. Тогда как для решения сложных и масштабных задач нужны скоординированные усилия большого числа специалистов. Кому-то нужно организовать их взаимодействие с заказчиком, согласовывать техзадания и так далее. Фактически правительство формирует в России крупные IT-организации, которые не сложились сами собой на свободном рынке. В результате крупный бизнес получит себе партнеров в отрасли», — заявил эксперт. Статья по теме Власти РФ выведут российские технологии из-под санкций Новые правила работы разработчиков позволят добиться унификации ПО, что повысит его рыночный потенциал, считает директор по математическому моделированию госкорпорации «Росатом» Дмитрий Фомичев. «Российские разработчики программного обеспечения должны будут фокусироваться на унификации ПО, потенциале его массового внедрения в отечественной промышленности и экспорта на зарубежные рынки. Это ключевое решение, которое было принято на сегодняшнем правительственном заседании», — заключил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство поменяет работу разработчиков программного обеспечения (ПО) так, чтобы Россия больше не зависела от иностранного софта. Новые правила для IT-отрасли озвучил премьер-министр Михаил Мишустин 13 сентября на стратегической сессии по вопросам импортозамещения ПО. Решение властей позволит не просто заместить софт в госкомпаниях, но поддерживать его конкурентоспособным, чтобы уровень технологической независимости РФ от Запада в будущем не снижался, пояснили URA.RU эксперты. Обеспечить технологическую независимость от иностранного софта и стимулировать спрос на российские продукты в условиях санкций правительству поручил президент Владимир Путин. Для этого кабмин решил выстроить работу отечественных разработчиков ПО таким образом, чтобы они совместно обеспечивали в первую очередь потребности крупнейших российских корпораций. «Мы приняли решение выстроить работу на основе запросов ключевых заказчиков — наших отраслевых лидеров. Они хорошо понимают, что нужно для развития их направлений. У нас немало талантливых разработчиков. Мы отбираем лучших из них и, конечно, будем им оказывать, что уже и сегодня делаем, максимальную системную поддержку», — заявил Мишустин на стратегической сессии. Премьер принял решение о создании 33 индустриальных центров компетенций, которые объединили усилия более 300 организаций по внедрению новых цифровых продуктов и поддержке их конкурентоспособности на открытых рынках. «Для нас крайне важно не воссоздать текущий функционал зарубежных программных продуктов, а запустить свои, в полной мере отвечающие нуждам компаний. При этом они должны быть ориентированными в том числе и на экспорт, иначе мы тут сделаем разработки, которые потом конкурентно невозможно будет ни развивать, ни использовать вне одного-двух заказчиков. Хочется, чтобы они оставались конкурентоспособными через пять-семь лет, не уступая импортным аналогам», — подчеркнул глава правительства. Для 80% иностранных программ уже есть отечественные аналоги, а по трети позиций представлено два и больше вариантов отечественных решений, сообщил премьер. «То есть ситуация в целом конкурентная. Главное — у более чем половины всех представленных на рынке российских решений средний либо выше уровень зрелости. Их не нужно делать с нуля, а нужно „докрутить“ и использовать. Что особенно ценно, компании разработали их, когда крупные заказчики ориентировались в основном на готовые зарубежные продукты, популярные, уже используемые. Они не побоялись конкуренции и добились хороших результатов. Это здорово», — отметил Мишустин. Решение правительства поддержать отечественных разработчиков софта ускорит импортозамещение, объяснил URA.RU интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. «При существующем и работающем иностранном ПО переписать его можно, разработка сегодня идет быстро. Сложнее интегрировать разработки в производственные процессы, потому что традиционно есть возражения и сопротивления инновациям в любой компании. В обычной ситуации очень непросто пересадить клиента на отечественный софт, если он привык к импортному, однако новый подход должен помочь решить эту проблему», — сказал он. По словам эксперта, власти объединили разработчиков в центры компетенций для того, чтобы обеспечить дополнительный спрос на отечественное ПО, масштабировать его использование и развивать его функционал. «Более прямолинейный подход мог бы заключаться в том, чтобы условные «Газпром» или РДЖ просто посадили бы каждый у себя по команде разработчиков для удовлетворения собственных нужд, это проще, но в перспективе не оправдывает себя с точки зрения затрат, это тупик. Гораздо лучше работать «в рынок», и государство помогает его формировать так, чтобы на нем появлялись конкурентные игроки. Это более важная и сложная задача, чем прямое импортозамещение», — пояснил Мариничев. Объединяя усилия сотен IT-компаний в рамках индустриальных центров правительство облегчает их взаимодействие с крупными заказчиками, сказал в беседе с URA.RU профессор Высшей школы экономики, гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Исторически сложилось так, что разработчики ПО атомизированы [разобщены], чаще всего они работают малыми коллективами. Тогда как для решения сложных и масштабных задач нужны скоординированные усилия большого числа специалистов. Кому-то нужно организовать их взаимодействие с заказчиком, согласовывать техзадания и так далее. Фактически правительство формирует в России крупные IT-организации, которые не сложились сами собой на свободном рынке. В результате крупный бизнес получит себе партнеров в отрасли», — заявил эксперт. Новые правила работы разработчиков позволят добиться унификации ПО, что повысит его рыночный потенциал, считает директор по математическому моделированию госкорпорации «Росатом» Дмитрий Фомичев. «Российские разработчики программного обеспечения должны будут фокусироваться на унификации ПО, потенциале его массового внедрения в отечественной промышленности и экспорта на зарубежные рынки. Это ключевое решение, которое было принято на сегодняшнем правительственном заседании», — заключил он.