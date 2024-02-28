Куйвашев вернул доверие миллиардеров — спустя два года

Бюджет главного предвыборного проекта серьезно увеличен

28 февраля 2024 в 21:36 Размер текста - 17 +

Выстроенная Евгением Куйвашевым система отношений с ФПГ едва не рухнула в 2021-м Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Один из важнейший промежуточных итогов президентской кампании на территории Свердловской области — возвращение доверия крупного (и не только) бизнеса к губернатору Евгению Куйвашеву и его команде. Свидетельством этого является увеличение финансирования якорного предвыборного проекта властей — викторины «Опорный край», — о чем стало известно URA.RU. Официально викторину запустили в январе. Как считается, чтобы поднять интерес свердловчан к празднованию 90-летия региона, изучению его истории и предстоящему голосованию 15—17 марта. По данным агентства, политический вице-губернатор Олег Чемезов, отвечающий за подготовку к выборам, на закрытых совещаниях объявлял, что аккумулировал для реализации инициативы порядка 700 млн рублей. Среди свердловчан разыграют 100 белых «Москвичей» третьей модели. Один из таких — на фото Фото: Илья Московец © URA.RU И изначально анонсировалось, что участники викторины смогут претендовать на 40 однокомнатных квартир, 90 машин марки «Москвич», 1000 смартфонов и 20 мотоциклов «Урал». Сейчас в списке 45 квартир, 100 машин и 2000 смартфонов. Количество мотоциклов не изменилось. По словам информированного источника агентства, дело в том, что за последние недели — по мере информационного продвижения «Опорного края» — бизнесмены, с которыми изначально не успели поговорить Чемезов и администрация Екатеринбурга (за квартиры отвечала именно она и собрала их за сутки), высказали желание присоединиться. Знаковое для страны голосование намечено на 15—17 марта Фото: Илья Московец © URA.RU «Беспрецедентный случай. Никто такого не ожидал», — поделился второй собеседник, близкий к неофициальному (то есть «настоящему») предвыборному штабу. По его данным, сейчас бюджет викторины составляет около 750-800 млн рублей. Третий собеседник в губернаторской резиденции, подтверждая эти цифры, убежден, что энтузиазм предпринимателей связан с отстранением от краудфандинга и в целом проекта доверенных политтехнологов Куйвашева — Рината Хазеева и Аксаны Пановой. Да, их товарищ Антон Третьяков, директор «Областной газеты» и экс-начальник департамента внутренней политики, — основной организатор, но назначен Чемезовым и выполняет поручения именно его, знает собеседник. Статья по теме Консильери Куйвашева срывают его отъезд в Москву Последний сопоставимый по масштабам денежный сбор куйвашевскому окружению удавался в 2021 году — перед выборами в Госдуму и заксобрание. По слухам, на победу кандидатов от «Единой России» и общепартийного списка свердловский крупный бизнес вложил якобы до миллиарда рублей (абсолютный рекорд). Основным переговорщиком тогда был как раз Хазеев. И финансового отчета от него спонсоры якобы так и не увидели. А ведь его ждали — хотя бы в поисках ответа на вопрос, куда ушли деньги, если список ЕР набрал 34,7% (65 место среди субъектов РФ), а по итогам выборов в заксобрание партия утратила квалифицированное большинcтво. Разразился кулуарный скандал. Система доверительных отношений, которую Куйвашев выстраивал со свердловским истеблишментом почти десять лет, едва не рухнула. Ринат Хазеев — частный гость у губернатора, но его реальное влияние снижается Фото: Илья Московец © URA.RU Переломным моментом стало его решение назначить вице-губернатором Чемезова — опытного госслужащего с бизнесовым (в хорошем смысле этого слова) мышлением. Новый подход к проведению выборов он обозначил уже весной 2022 года — когда стало ясно, что бюджет спокойного переизбрания Куйвашева на новый срок формируют из сэкономленных в 2021 году средств. Прямого доступа к ним Хазеев и Панова, как утверждают свидетели тех событий, не имели: Чемезов сокращал их влияние на эту сторону процесса. Знакомый госслужащий вспоминает, как Хазеев, не желая просить у прагматичного Чемезова деньги на собственные проекты в рамках кампании Куйвашева (все равно не даст), якобы обращался к миллиардерам напрямую. Кстати, каждый из них финансовый отчет от Чемезова получил. Следующую крупную кампанию — выборы в гордуму Екатеринбурга — он провел похожим образом, взяв за основу концепцию горадминистрации: большинство округов распределили между крупными финансов-промышленными группами (курировали их сами менеджеры компаний), а общегородской список «Единой России» продвигался на деньги застройщиков, у которых с вице-мэром Рустамом Галямовым свои отношения. Вопросов по части расходов у крупного бизнеса к Олегу Чемезову не возникает Фото: Илья Московец © URA.RU «Как раз видя, что Хазеев и Панова при Чемезове решают далеко не все, бизнес и вложился в викторину», — констатирует один из неназванных источников. При этом, считает он, угроза сохраняется. Как ранее писало URA.RU, скептики внутри губернаторской резиденции и близкие к ней, полагают, что продвигается викторина якобы недостаточно активно. И пессимизируют процесс — через официальный информблок правительства — якобы именно Панова и Хазеев, влияющие на него. Конечными целями интриги, если она действительно выходит за рамки конспирологии, может быть снижение явки, как следствие, ослабление аппаратных позиций Чемезова и блокирование перехода Куйвашева на высокую должность в Москву. Панова и Хазеев от общения с журналистами принципиально отказываются. Чемезов детали подготовки к выборам не комментирует. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Один из важнейший промежуточных итогов президентской кампании на территории Свердловской области — возвращение доверия крупного (и не только) бизнеса к губернатору Евгению Куйвашеву и его команде. Свидетельством этого является увеличение финансирования якорного предвыборного проекта властей — викторины «Опорный край», — о чем стало известно URA.RU. Официально викторину запустили в январе. Как считается, чтобы поднять интерес свердловчан к празднованию 90-летия региона, изучению его истории и предстоящему голосованию 15—17 марта. По данным агентства, политический вице-губернатор Олег Чемезов, отвечающий за подготовку к выборам, на закрытых совещаниях объявлял, что аккумулировал для реализации инициативы порядка 700 млн рублей. И изначально анонсировалось, что участники викторины смогут претендовать на 40 однокомнатных квартир, 90 машин марки «Москвич», 1000 смартфонов и 20 мотоциклов «Урал». Сейчас в списке 45 квартир, 100 машин и 2000 смартфонов. Количество мотоциклов не изменилось. По словам информированного источника агентства, дело в том, что за последние недели — по мере информационного продвижения «Опорного края» — бизнесмены, с которыми изначально не успели поговорить Чемезов и администрация Екатеринбурга (за квартиры отвечала именно она и собрала их за сутки), высказали желание присоединиться. «Беспрецедентный случай. Никто такого не ожидал», — поделился второй собеседник, близкий к неофициальному (то есть «настоящему») предвыборному штабу. По его данным, сейчас бюджет викторины составляет около 750-800 млн рублей. Третий собеседник в губернаторской резиденции, подтверждая эти цифры, убежден, что энтузиазм предпринимателей связан с отстранением от краудфандинга и в целом проекта доверенных политтехнологов Куйвашева — Рината Хазеева и Аксаны Пановой. Да, их товарищ Антон Третьяков, директор «Областной газеты» и экс-начальник департамента внутренней политики, — основной организатор, но назначен Чемезовым и выполняет поручения именно его, знает собеседник. Последний сопоставимый по масштабам денежный сбор куйвашевскому окружению удавался в 2021 году — перед выборами в Госдуму и заксобрание. По слухам, на победу кандидатов от «Единой России» и общепартийного списка свердловский крупный бизнес вложил якобы до миллиарда рублей (абсолютный рекорд). Основным переговорщиком тогда был как раз Хазеев. И финансового отчета от него спонсоры якобы так и не увидели. А ведь его ждали — хотя бы в поисках ответа на вопрос, куда ушли деньги, если список ЕР набрал 34,7% (65 место среди субъектов РФ), а по итогам выборов в заксобрание партия утратила квалифицированное большинcтво. Разразился кулуарный скандал. Система доверительных отношений, которую Куйвашев выстраивал со свердловским истеблишментом почти десять лет, едва не рухнула. Переломным моментом стало его решение назначить вице-губернатором Чемезова — опытного госслужащего с бизнесовым (в хорошем смысле этого слова) мышлением. Новый подход к проведению выборов он обозначил уже весной 2022 года — когда стало ясно, что бюджет спокойного переизбрания Куйвашева на новый срок формируют из сэкономленных в 2021 году средств. Прямого доступа к ним Хазеев и Панова, как утверждают свидетели тех событий, не имели: Чемезов сокращал их влияние на эту сторону процесса. Знакомый госслужащий вспоминает, как Хазеев, не желая просить у прагматичного Чемезова деньги на собственные проекты в рамках кампании Куйвашева (все равно не даст), якобы обращался к миллиардерам напрямую. Кстати, каждый из них финансовый отчет от Чемезова получил. Следующую крупную кампанию — выборы в гордуму Екатеринбурга — он провел похожим образом, взяв за основу концепцию горадминистрации: большинство округов распределили между крупными финансов-промышленными группами (курировали их сами менеджеры компаний), а общегородской список «Единой России» продвигался на деньги застройщиков, у которых с вице-мэром Рустамом Галямовым свои отношения. «Как раз видя, что Хазеев и Панова при Чемезове решают далеко не все, бизнес и вложился в викторину», — констатирует один из неназванных источников. При этом, считает он, угроза сохраняется. Как ранее писало URA.RU, скептики внутри губернаторской резиденции и близкие к ней, полагают, что продвигается викторина якобы недостаточно активно. И пессимизируют процесс — через официальный информблок правительства — якобы именно Панова и Хазеев, влияющие на него. Конечными целями интриги, если она действительно выходит за рамки конспирологии, может быть снижение явки, как следствие, ослабление аппаратных позиций Чемезова и блокирование перехода Куйвашева на высокую должность в Москву. Панова и Хазеев от общения с журналистами принципиально отказываются. Чемезов детали подготовки к выборам не комментирует.