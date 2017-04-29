Россия обратилась в Интерпол для розыска Яценюка

21:57 28 апреля 2017 3

На Украине верят в невиновность Яценюка Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Генпрокуратура РФ направила материалы для объявления в розыск бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

«Материалы для розыска экс-премьера Украины Яценюка направлены в Интерпол», — приводит слова Куренного «Газета.Ru».

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уже успел обратиться к генеральному секретарю Интерпола Юргену Штоку. В официальном письме глава украинского МВД изложил факты, которые якобы указывают на «очевидную беспочвенность обвинений в адрес Яценюка», сообщает информагентство Nation News.

Ранее Яценюк был заочно арестован в России по обвинению в бандитизме, напоминает телеканал 360. Сам Яценюк на своей странице в Facebook подтвердил, что в России против него возбуждено уголовное дело по трем статьям, связанным в участии в вооруженной группировке, умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и подготовку к преступлению.