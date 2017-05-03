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03 мая 2017
Главные новости Москвы
15:32  03 мая 2017 0

Володин предложил отложить снос пятиэтажек в Москве

Заброшенная пятиэтажка по адресу: ул. 40 лет Октября, 6. Екатеринбург, заброшенный дом, пятиэтажка, разруха
Реновация сильно изменит облик столицыФото: Александр Ельчищев © URA.RU
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выступил с предложением отложить до июля второе чтение законопроекта о реновации жилья в Москве. Выигранное время позволит учесть результаты опроса жителей города.

Володин напомнил, что столичная мэрия составила список из 4566 домов, жители которых проголосуют, стоит ли принимать участие в программе реновации жилищного фонда. «Пока не выработаем нормы и правила, в полной мере защищающие права жителей домов, подпадающих под реновацию, законопроект принимать не будем», — подчеркнул Володин, слова которого приводит «Утро.ру».

Инициативу Вячеслава Володина рассмотрят на ближайшем заседании Совета Госдумы 16 мая, уточняет «Национальная служба новостей».

Законопроект о реновации жилья в Москве принят в первом чтении в середине апреля. С 15 мая по 15 июня московская мэрия опросит жителей пятиэтажек, которые попали в предварительный список реновации.

2 мая общественница и бывшая заключенная из Екатеринбурга Евгения Чудновец высказала мнение, что закон о реновации будет отменен человеком, который затем станет новым президентом РФ. Правозащитница уточнила, что имеет в виду бывшего пермского губернатора Юрия Трутнева.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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