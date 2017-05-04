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04 мая 2017
Главные новости Москвы
13:39  04 мая 2017 1

Правительство отчиталось о выполнении «майских указов» Путина. Отлично исполнены только военные программы

Открытие Ельцин центра (доп). Екатеринбург, путин владимир, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев с министрами отчитался о выполнении "майских указов" ПутинаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Правительство России представило результаты выполнения «майских указов», подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года. Как выяснилось, упор был сделан на развитие Вооруженных сил страны и модернизацию оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщается на официальном сайте правительства, отчет касается 11 направлений экономической, социальной, оборонной и государственной политики. В документе, посвященном итогам реализации указа о развитии Вооруженных сил, говорится, что по состоянию на 7 апреля 2017-го выполнено и снято с контроля 12 поручений. В сообщении подчеркивается, что кабинет министров продолжает наблюдать за тем, как выполняется оснащение Вооруженных сил России современным оружием, специальной и военной техникой. По указу президента через 3 года их долю обязаны довести до 70%, уточняет информагентство Nation News.

Что касается сферы ЖКХ, то министры к успехам приписывают переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Так, за 2016 год было расселено 2672,93 тыс. кв. метров, на которых проживали 169,23 тысяч человек, всего по итогам реализации программы новое жилье получили более 500 тысяч человек.

В сфере здравоохранения за 12 месяцев смертность в России снизилась, но при этом на 2,3% сократилась рождаемость. В министерствах отмечают, что работают над программами по выплате маткапитала, ежемесячной денежной выплатой на третьего ребенка, региональным материнским капиталом и предоставлением земельных участков семьям с тремя и более детьми. Также отмечается, что в России были зарегистрированы 14 импортозамещающих лекарственных средств, открылись 16 новых фармацевтических заводов, производство лекарств увеличилось на 23,75%.

В отчете указано, что с 1 января 2015 года был введен новый порядок формирования пенсионных прав граждан и начисления пенсии в системе обязательного пенсионного страхования, предполагающий переход к формированию пенсионных прав в относительных величинах (пенсионные коэффициенты). В сфере образования и науки отмечается рост финансирования фундаментальных исследований со стороны государства.

«Майские указы» — 11 документов с поручениями правительству, которые были подписаны Путиным в мае 2012 года. В них обозначены необходимые меры, призванные повысить качество жизни россиян, напоминает «Национальная служба новостей».

В четверг, 4 мая, в Кремле под председательством президента пройдет совместное заседание Госсовета и президентской комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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