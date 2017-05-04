В Башкирии потерпел крушение вертолет

18:43 04 мая 2017 0

На месте крушения работают криминалисты Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В лесах Белорецкого района Башкирии рухнул вертолет марки Robinson. ЧП произошло примерно в 15 км от поселка Инзя, после чего на место аварии выехали следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СКР.

Воздушное судно занималось отслеживанием ситуации с лесными пожарами в Башкирии. На борту находились три человека. По данным Life, все они погибли.