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18 мая 2017
17 мая 2017
01:49  18 мая 2017 0

Киев нашел в Facebook «след ФСБ»

Открытая лицензия от 10.08.2016. Паралимпиада, социальные сети, душ, вода, социальные сети, Facebook, Фейсбук
Украинские власти намерены просить помощи у администрации соцсетиФото: Pixabay.com

Российские спецслужбы перебрались из «Одноклассников» и «ВКонтакте» Facebook и теперь распространяют ложную информацию через эту соцсеть. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Запрет на российские социальные сети начал действовать на Украине 16 мая. Соответствующий указ подписал президент страны Петр Порошенко, напоминает «Федеральное агентство новостей». Вопрос о запрещении Facebook, несмотря на то что СНБО обнаружила там след «присутствие российских спецслужб», пока не стоит. Украинские власти намерены действовать по другому сценарию.

«Такие социальные сети, как Facebook, работают по прозрачным правилам, и эти правила понятны. Там также есть российские спецслужбы, которые создают фиктивные аккаунты, бросают рельсовую информацию, какую-то провокационную информацию. С этим нужно бороться. Для этого есть механизмы работы, в том числе — с руководством этих социальных сетей», — приводит слова Турчинова РИА «Новости».

Наталья Володина
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