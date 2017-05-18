Киев нашел в Facebook «след ФСБ»

01:49 18 мая 2017 0

Украинские власти намерены просить помощи у администрации соцсети Фото: Pixabay.com

Российские спецслужбы перебрались из «Одноклассников» и «ВКонтакте» Facebook и теперь распространяют ложную информацию через эту соцсеть. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Запрет на российские социальные сети начал действовать на Украине 16 мая. Соответствующий указ подписал президент страны Петр Порошенко, напоминает «Федеральное агентство новостей». Вопрос о запрещении Facebook, несмотря на то что СНБО обнаружила там след «присутствие российских спецслужб», пока не стоит. Украинские власти намерены действовать по другому сценарию.

«Такие социальные сети, как Facebook, работают по прозрачным правилам, и эти правила понятны. Там также есть российские спецслужбы, которые создают фиктивные аккаунты, бросают рельсовую информацию, какую-то провокационную информацию. С этим нужно бороться. Для этого есть механизмы работы, в том числе — с руководством этих социальных сетей», — приводит слова Турчинова РИА «Новости».