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18 мая 2017
13:43  18 мая 2017 28

Другого выхода нет. Пенсии будут повышать только за счет сокращения пенсионеров

Митинг пенсионеров против отмены льготного проезда в общественном транспорте Екатеринбурга. Екатеринбург, пенсионеры, пенсия, старость, российская партия пенсионеров за справедливость
Всем пенсионерам придется работать до предела силФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Единственный способ поднять пенсии к 2035 году — это увеличить пенсионный возраст до 63 лет, тем самым сократив число пенсионеров. Такие выводы сделали специалисты Центра стратегических разработок Алексея Кудрина.

По мнению ЦСР, пенсионный возраст для мужчин нужно поднять до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Кроме того, предложения команды Кудрина подразумевают, что будут ужесточены требования к стажу и минимальному количеству пенсионных баллов, необходимым для назначения страховой пенсии.

Как пояснил Republic, замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин, если сейчас не проводить реформ, ситуация в пенсионной системе будет все более обостряться.

Горлин пояснил, что в 2025—2035 годы начнет работать малочисленное поколение родившихся в 1990—2000 годах. По его расчетам, к 2035 году на 100 россиян в трудоспособном возрасте будет приходиться уже не 47, а 56 граждан, получающих страховую пенсию.

Если не проводить реформу, то при существующих сегодня трансфертах в Пенсионный фонд средняя пенсия сократится с существующих 35% от среднего заработка в стране до 30%. При этом трансферт в ПФР придется увеличить с 2,5% ВВП в 2016 году до 3,5% ВВП к 2035 году.

Нина Калинина
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