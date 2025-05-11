Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поднял традиционные фронтовые 100 граммов. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин.
«Путин поднял фронтовые 100 граммов», — написал Зарубин в своем telegram-канале. Он также опубликовал соответствующие кадры с торжественного приема. На них также запечатлено поздравление лидера КНР Си Цзиньпина.
В Москве 9 мая прошли масштабные торжества, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади состоялся грандиозный парад, в котором приняли участие тысячи военнослужащих, включая почетный караул Народно-освободительной армии Китая. Главным гостем мероприятия стал председатель КНР Си Цзиньпин, присутствие которого стало символом укрепления российско-китайских отношений
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.