Путин поднял фронтовые 100 граммов на приеме в честь 9 Мая. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин отдал дань уважения подвигу советских солдат
Путин отдал дань уважения подвигу советских солдат Фото:

Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поднял традиционные фронтовые 100 граммов. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин.

«Путин поднял фронтовые 100 граммов», — написал Зарубин в своем telegram-канале. Он также опубликовал соответствующие кадры с торжественного приема. На них также запечатлено поздравление лидера КНР Си Цзиньпина.

В Москве 9 мая прошли масштабные торжества, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади состоялся грандиозный парад, в котором приняли участие тысячи военнослужащих, включая почетный караул Народно-освободительной армии Китая. Главным гостем мероприятия стал председатель КНР Си Цзиньпин, присутствие которого стало символом укрепления российско-китайских отношений

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поднял традиционные фронтовые 100 граммов. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин. «Путин поднял фронтовые 100 граммов», — написал Зарубин в своем telegram-канале. Он также опубликовал соответствующие кадры с торжественного приема. На них также запечатлено поздравление лидера КНР Си Цзиньпина. В Москве 9 мая прошли масштабные торжества, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади состоялся грандиозный парад, в котором приняли участие тысячи военнослужащих, включая почетный караул Народно-освободительной армии Китая. Главным гостем мероприятия стал председатель КНР Си Цзиньпин, присутствие которого стало символом укрепления российско-китайских отношений
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...