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25 мая 2017
24 мая 2017
Главные новости 
19:26  24 мая 2017 2

Закон о мессенджерах получил поддержку отрасли: его задача — защитить от террористов. Аналоги есть даже в Англии

Мессенджеры, клипарт. Екатеринбург, viber, мессенджер, whatsapp
В Госдуме хотят запретить анонимов в мессенджерах, чтобы бороться с террористамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Законопроект о запрете анонимности в мессенждерах, который внесен в Госдуму в среду, 24 мая, направлен в первую очередь на защиту граждан. Такое мнение высказал «URA.RU» президент Фонда развития информационной демократии Илья Массух.

«Мессенджеры стали средством получения информации не только для обычных людей, но и, к сожалению, для террористов. Если у спецслужб есть проблемы с идентификацией людей, которые взаимодействуют через мессенджеры, то надо эту проблему решить. Потому что хочется жить в безопасном мире», — заявил Массух в интервью «URA.RU». Он отметил, что подобные законопроекты вносятся в разных странах мира, в том числе в Западной Европе.

«В Англии недавно вносился законопроект, согласно которому операторы связи обязаны предоставлять [по запросу спецслужб] переписку в мессенджерах, а также идентифицировать пользователей», — привел пример Массух.

Законопроект о работе мессенджеров также станет одним из способов борьбы со спамом, отметил эксперт. Кроме того, мессенджеры должны будут позволить пользователям блокировать сообщения от нежелательных контактов. Сейчас, например, такая возможность есть у владельцев телефонов с опцией черного списка.

Напомним, что в законопроекте подробно описаны обязанности мессенджеров. Например, по требованию Роскомнадзора будет прекращена рассылка сообщений, нарушающих действующее законодательство. Также мессенджеры будут обеспечивать передачу электронных сообщений только идентифицированных пользователей, отмечает «Газета.ру». Предполагается, что идентификацию будут проводить по номеру мобильного телефона.

Среди прочего предусматривается возможность блокировки мессенджера по решению профильного ведомства, принятого на основании решения суда. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года. До этого момента владельцы мессенджеров должны будут выполнить все необходимые требования.

Алла Викалюк
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