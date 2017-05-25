{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,27
Динамика за 2 недели
Евро 62,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 мая 2017
24 мая 2017
21:49  24 мая 2017 0

Президент Таджикистана справился с рукопожатием Трампа. «Шах и мат тебе, Дональд». ВИДЕО

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Трамп не смог удивить коллегу своим фирменным рукопожатиемФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметился длительным рукопожатием с американским лидером Дональдом Трампом. Встреча политиков прошла в Эр-Рияде на саммите с участием США, арабских и мусульманских стран.

«Шах и мат тебе, Дональд: Рахмон одолел Трампа в перетягивании рукопожатия». — опубликовал видео рукопожатия журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Тwitter.

Пожав руку Рахмону, Дональд Трамп решил слегка отстраниться от него, однако таджикский президент не отпустил его ладонь, уточняет «Национальная служба новостей». Рукопожатие глав государств продлилось около семи секунд.

Ранее крепкое рукопожатие Дональда Трампа испытали на себе ряд мировых лидеров и политиков. Суперкрепкого захвата удостоился премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер Японии Синдзо Абэ после 18-секундного пожимания рук на камеры едва мог сдержать эмоции.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров