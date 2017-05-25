21:49 24 мая 2017 0

Трамп не смог удивить коллегу своим фирменным рукопожатием Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметился длительным рукопожатием с американским лидером Дональдом Трампом. Встреча политиков прошла в Эр-Рияде на саммите с участием США, арабских и мусульманских стран.

«Шах и мат тебе, Дональд: Рахмон одолел Трампа в перетягивании рукопожатия». — опубликовал видео рукопожатия журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Тwitter.

Пожав руку Рахмону, Дональд Трамп решил слегка отстраниться от него, однако таджикский президент не отпустил его ладонь, уточняет «Национальная служба новостей». Рукопожатие глав государств продлилось около семи секунд.

Ранее крепкое рукопожатие Дональда Трампа испытали на себе ряд мировых лидеров и политиков. Суперкрепкого захвата удостоился премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер Японии Синдзо Абэ после 18-секундного пожимания рук на камеры едва мог сдержать эмоции.