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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Челябинской области
09:27  26 мая 2017 2

Отец выпускника скончался на последнем звонке в Копейске

Гуляющие по городу выпускники в день Последнего звонка. Екатеринбург, последний звонок, выпускники, школьники
Все мероприятия, посвященные празднику, в школе отменилиФото: Анна Майорова © URA.RU

В школе №7 Копейска произошла трагедия на «Последнем звонке» 25 мая. После выступления на празднике скончался отец одного из старшеклассников, мужчине стало плохо, когда он спустился со сцены.

Отец одного из выпускников выступил на сцене, сыграл на гитаре, поздравил всех с окончанием школы. Мужчина был растроган и взволнован, когда он ушел со сцены, ему неожиданно стало плохо. Отец старшеклассника потерял сознание и упал.

Первую помощь мужчине сразу начал оказывать присутствовавший в школе медик, рассказал «Копейскому рабочему» начальник управления Алексей Ангеловский, который лично был на мероприятии. Очевидцы происшествия сразу же вызвали «скорую», которая приехала в течение 10 минут. Но мужчина скончался еще до приезда бригады врачей, поэтому реанимационные действия уже не проводились.

В школе №7 досрочно свернули все праздничные мероприятия. Одноклассники мальчика не пошли на городской «Последний звонок», который состоялся днем на площади Красных партизан.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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