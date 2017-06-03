10:10 03 июня 2017 0

Вертолеты будут модернизировать Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В рамках гособоронзаказа Минобороны до конца 2017 года закупит 14 вертолетов Ка-52. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов в ходе посещения авиационного завода «Прогресс».

«В этом году в рамках гособоронзаказа у нас поставка 14 вертолетов Ка-52. И еще нужно завершить текущий контракт, осталось 50 машин до 2020 года», — цитирует Борисова «Газета.Ru».

Военный подчеркнул, что Минобороны России намерено модернизировать Ка-52 с учетом боевого опыта в Сирии.

Объем закупок вертолетной техники в рамках госпрограммы вооружений на 2018—2025 годы будет меньше, чем в предыдущей, сообщает «Коммерсант». Теперь технику будут брать либо с улучшенными характеристиками, либо принципиально новые изделия.