Подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца экстрадируют, суд принял постановление

Суд в Италии постановил экстрадировать в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в участии в подрыве газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в 2022 году. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Итальянский суд принял решение об экстрадиции в Германию украинца, подозреваемого в причастности к атаке на газопровод „Северный поток“ в 2022 году», — пишет Reuters со ссылкой на представителей суда. Ордер на арест Кузнецова ранее выдала ФРГ.

Кузнецов был задержан в августе 2025 года на территории Италии по международному ордеру. На судебных слушаниях он отказался от добровольной выдачи Германии. Следствие полагает, что Кузнецов действовал в составе небольшой организованной группы. По версии следователей, они отправились на яхте от берегов Германии и установили взрывные устройства на обе нитки газопровода в Балтийском море. В материалах ордера указывается, что целью действий обвиняемого было долговременное прекращение поставок российского газа в ФРГ.

