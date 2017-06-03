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03 июня 2017
Главные новости Москвы
19:36  03 июня 2017 0

Порошенко закрыл крымские вузы. И зовет выпускников учиться на Украину

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Про отсрочку от армии ничего не говоритсяФото: пресс-служба Президента Украины
новость из сюжета:
Война на Украине
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Петр Порошенко разрешил абитуриентам из Крыма учиться в вузах Украины. Президент подписал соответствующий закон, принятый 16 мая Верховной Радой.

Выпускники крымских школ могут поступать в высшие учебные заведения Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей. Но не по результатам российских ЕГЭ, а после экзаменов, сообщает «Русская планета». Сейчас крымчане стараются поступить преимущественно в вузы Центрального и Южного федерального округов РФ.

Местные учебные заведения пользуются меньшей популярностью. Тем более, в начале 2017 года министерство образования Украины аннулировало лицензии вузов Крыма и Севастополя, что может сказаться на признании их дипломов за рубежом. Также лицензии отозваны у вузов, расположенных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Алексей Шумов
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