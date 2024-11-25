В Кремле с осторожностью оценивают президентские выборы в Румынии

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В Кремле высказались о результатах первого тура президентских выборов в Румынии
В Кремле высказались о результатах первого тура президентских выборов в Румынии Фото:

В Кремле с осторожностью говорят о результатах первого тура выборов президента Румынии, который завершился 24 ноября победой независимого кандидата Кэлина Джорджеску. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, для начала нужно ознакомиться с мировоззрением этого кандидата.

«Я пока не стал бы давать никаких прогнозов. Наверное, нельзя сказать, что мы так близко знакомы с мировоззрением этого кандидата в том, что касается отношений с нашей страной. Вот пока нам хорошо понятно, что действующее руководство Румынии не является дружественной нам страной. Ну, а дальше мы будем, конечно же, следить за тем, как развиваются избирательные процессы и кто будет победителем», — сказал Песков.

На президентских выборах в Румынии лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, который выступает за нормализацию отношений с Россией. Он набрал более 22% голосов. Ближайший соперник, действующий премьер-министр страны, лидер Социал-демократической партии Марчел Чолаку, получил более 19,5%. Второй тур выборов запланирован на 8 декабря.

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В Кремле с осторожностью говорят о результатах первого тура выборов президента Румынии, который завершился 24 ноября победой независимого кандидата Кэлина Джорджеску. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, для начала нужно ознакомиться с мировоззрением этого кандидата. «Я пока не стал бы давать никаких прогнозов. Наверное, нельзя сказать, что мы так близко знакомы с мировоззрением этого кандидата в том, что касается отношений с нашей страной. Вот пока нам хорошо понятно, что действующее руководство Румынии не является дружественной нам страной. Ну, а дальше мы будем, конечно же, следить за тем, как развиваются избирательные процессы и кто будет победителем», — сказал Песков. На президентских выборах в Румынии лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, который выступает за нормализацию отношений с Россией. Он набрал более 22% голосов. Ближайший соперник, действующий премьер-министр страны, лидер Социал-демократической партии Марчел Чолаку, получил более 19,5%. Второй тур выборов запланирован на 8 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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