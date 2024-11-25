Кремль — URA.RU: «горячие головы» в Европе хотят отправить ЧВК на Украину

В Кремле считают, что в Европе идеи отправить на Украины бойцов частных военных компаний (ЧПК) возникают только у «горячих голов». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об возобновлении обсуждения в европейских странах темы отправки в зону СВО войск или бойцов ЧВК уже в 2025 году.
«Мы не знаем, насколько эти сообщения соответствуют действительности. Ранее такие идеи из европейских столиц тоже озвучивались. Высказывались контраргументы не в пользу этой идеи. Но „горячие головы“ появляются», — заявил Песков.
Французские газета Le Monde СМИ пишут, что в Европе вернулись к обсуждению вопроса о возможной отправке войск или бойцов ЧВК на Украину в случае, если избранный американский президент Дональд Трамп откажется от поддержки Киева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.