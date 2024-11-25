Кремль — URA.RU: «горячие головы» в Европе хотят отправить ЧВК на Украину

Песков заявил, что в Европе нет единства по поводу отправки ЧВК на Украину
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Кремль: «горячие головы» в Европе хотят отправить ЧВК на Украину
Кремль: «горячие головы» в Европе хотят отправить ЧВК на Украину Фото:

В Кремле считают, что в Европе идеи отправить на Украины бойцов частных военных компаний (ЧПК) возникают только у «горячих голов». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об возобновлении обсуждения в европейских странах темы отправки в зону СВО войск или бойцов ЧВК уже в 2025 году.

«Мы не знаем, насколько эти сообщения соответствуют действительности. Ранее такие идеи из европейских столиц тоже озвучивались. Высказывались контраргументы не в пользу этой идеи. Но „горячие головы“ появляются», — заявил Песков.

Французские газета Le Monde СМИ пишут, что в Европе вернулись к обсуждению вопроса о возможной отправке войск или бойцов ЧВК на Украину в случае, если избранный американский президент Дональд Трамп откажется от поддержки Киева.

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В Кремле считают, что в Европе идеи отправить на Украины бойцов частных военных компаний (ЧПК) возникают только у «горячих голов». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об возобновлении обсуждения в европейских странах темы отправки в зону СВО войск или бойцов ЧВК уже в 2025 году. «Мы не знаем, насколько эти сообщения соответствуют действительности. Ранее такие идеи из европейских столиц тоже озвучивались. Высказывались контраргументы не в пользу этой идеи. Но „горячие головы“ появляются», — заявил Песков. Французские газета Le Monde СМИ пишут, что в Европе вернулись к обсуждению вопроса о возможной отправке войск или бойцов ЧВК на Украину в случае, если избранный американский президент Дональд Трамп откажется от поддержки Киева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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