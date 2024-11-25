Из-за регулярных вспышек на солнце метеозависимые то и дело страдают от магнитных бурь. Чтобы пережить новую геомагнитную активность, нужно следить за прогнозом. URA.RU рассказывает, какова вероятность магнитной бури 26 ноября.
Будет ли магнитная буря 26 ноября
Ученые из лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ считают, что во вторник на Землю вряд ли обрушится магнитная буря. Специалисты оценивают ее вероятность всего в 5%, а шанс сильного магнитного шторма — всего в 1%. В течение всего дня магнитосфера планеты должна оставаться спокойной и не превышать двух баллов по шкале Кр-индекса.
Как оценивают вероятность магнитных бурь
Для того, чтобы оценивать силу возмущенность магнитного поля планеты, ученые придумали Кр-индекс. На шкале есть девять отметок: если показатели не превышают тройки, значит магнитосфера земли спокойная. В районе от четырех до шести начинается возбужденное состояние магнитосферы, а показатели выше семи указывают на сильную магнитную бурю. Учитывая, что 26 ноября по прогнозам показатели не превысят двойки — беспокоиться о магнитных бурях не стоит.
Когда ожидаются следующие магнитные бури
По прогнозам лаборатории, магнитные бури ожидаются в начале декабря. В период с 5 по 7 декабря магнитосфера Земли будет возбужденная. Ранее в прогнозах указывали, что буря также случится 1 декабря, однако теперь ученые прогнозируют спокойную магнитосферу в этот день.
Из-за чего случаются магнитные бури
Магнитные бури обрушиваются на Землю из-за активности на Солнце. После вспышек на поверхности звезды в космос выбрасывается солнечное вещество. Если его траектория совпадает с Землей, то магнитосфера планеты меняется, и начинается магнитная буря.
Кто чаще всего страдает от магнитных бурь
Обычно на магнитные бури часто жалуются люди в возрасте от 50 лет, а также страдающие от хронических заболеваний, проблем с артериальным давлением и сердцем. Метеозависимые жалуются, что в период геомагнитной активности у них болит голова, они сильно устают и не могут сконцентрироваться на задачах.
Как не страдать от магнитных бурь метеозависимым
Несмотря на то, что влияние магнитных бурь на здоровье человека не доказано, врачи советуют всем, кто чувствует недомогание в эти дни, постараться меньше работать, больше отдыхать и высыпаться. Также стоит пить больше воды и разнообразно питаться — это поможет поддержать организм. Также не стоит садиться за руль тем, кто страдает от пониженного внимания из-за магнитных бурь.
В случае, если магнитные бури регулярно приносят дискомфорт и мешают жить, врачи советуют обратиться к терапевту. Возможно, метеозависимость на самом деле указывает на выявленное хроническое заболевание.
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