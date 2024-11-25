Песков обозначил позицию России по конфликту Израиля и Ливана

Песков: Россия желает видеть прекращение ударов по гражданским объектам
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Кризис на Ближнем Востоке нарастает, заявил Песков Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил позицию России по конфликту между Израилем и Ливаном. В ответ на вопрос о том, что ВВС Израиля нанесли удары по южному пригороду Бейрута, он сказал, что Россия хотела бы видеть прекращение атак на гражданские объекты.

«Мы хотели бы видеть прекращение ударов по гражданским объектам», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы жертвами ударов не становилось мирное население. Песков также отметил необходимость обеспечения более широких каналов для доставки гуманитарной помощи, так как гуманитарный кризис нарастает, и ситуация в Газе и Ливане чрезвычайная.

Ранее израильские самолеты нанесли два удара по южному пригороде Бейрута, а перед атакой боевая авиация пролетела на низкой высоте над центральными районами ливанской столицы. В ночь на понедельник израильские ВВС совершили пять воздушных ударов по жилым многоэтажным зданиям в трех районах южного пригорода Бейрута, включая окрестности международного аэропорта имени Рафика Харири.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил позицию России по конфликту между Израилем и Ливаном. В ответ на вопрос о том, что ВВС Израиля нанесли удары по южному пригороду Бейрута, он сказал, что Россия хотела бы видеть прекращение атак на гражданские объекты. «Мы хотели бы видеть прекращение ударов по гражданским объектам», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы жертвами ударов не становилось мирное население. Песков также отметил необходимость обеспечения более широких каналов для доставки гуманитарной помощи, так как гуманитарный кризис нарастает, и ситуация в Газе и Ливане чрезвычайная. Ранее израильские самолеты нанесли два удара по южному пригороде Бейрута, а перед атакой боевая авиация пролетела на низкой высоте над центральными районами ливанской столицы. В ночь на понедельник израильские ВВС совершили пять воздушных ударов по жилым многоэтажным зданиям в трех районах южного пригорода Бейрута, включая окрестности международного аэропорта имени Рафика Харири.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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