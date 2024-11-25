Песков обозначил позицию России по конфликту Израиля и Ливана

Песков: Россия желает видеть прекращение ударов по гражданским объектам

25 ноября 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Кризис на Ближнем Востоке нарастает, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил позицию России по конфликту между Израилем и Ливаном. В ответ на вопрос о том, что ВВС Израиля нанесли удары по южному пригороду Бейрута, он сказал, что Россия хотела бы видеть прекращение атак на гражданские объекты. «Мы хотели бы видеть прекращение ударов по гражданским объектам», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы жертвами ударов не становилось мирное население. Песков также отметил необходимость обеспечения более широких каналов для доставки гуманитарной помощи, так как гуманитарный кризис нарастает, и ситуация в Газе и Ливане чрезвычайная. Ранее израильские самолеты нанесли два удара по южному пригороде Бейрута, а перед атакой боевая авиация пролетела на низкой высоте над центральными районами ливанской столицы. В ночь на понедельник израильские ВВС совершили пять воздушных ударов по жилым многоэтажным зданиям в трех районах южного пригорода Бейрута, включая окрестности международного аэропорта имени Рафика Харири. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил позицию России по конфликту между Израилем и Ливаном. В ответ на вопрос о том, что ВВС Израиля нанесли удары по южному пригороду Бейрута, он сказал, что Россия хотела бы видеть прекращение атак на гражданские объекты. «Мы хотели бы видеть прекращение ударов по гражданским объектам», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы жертвами ударов не становилось мирное население. Песков также отметил необходимость обеспечения более широких каналов для доставки гуманитарной помощи, так как гуманитарный кризис нарастает, и ситуация в Газе и Ливане чрезвычайная. Ранее израильские самолеты нанесли два удара по южному пригороде Бейрута, а перед атакой боевая авиация пролетела на низкой высоте над центральными районами ливанской столицы. В ночь на понедельник израильские ВВС совершили пять воздушных ударов по жилым многоэтажным зданиям в трех районах южного пригорода Бейрута, включая окрестности международного аэропорта имени Рафика Харири.