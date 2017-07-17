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17 июля 2017
16 июля 2017
Главные новости Свердловской области
23:44  17 июля 2017 0

«Это не портянка, а объект дизайна!». Екатеринбуржец выпустил коллекцию носков с картинами Третьяковской галереи. ФОТО

"Черный квадрат" Малевича вошел в коллекцию по мотивам российского авангардаФОТО: myfriday.ru

Петербургские дизайнеры выпустили коллекцию носков с изображением полотен русских авангардистов, выставленных в Третьяковской галерее. Модные принты будут пользоваться спросом, полагают производители.

На носочные рисунки пошли картины: «Черный квадрат», «Женщина с граблями», «На сенокосе» Казимира Малевича, «Супрематизм» Ивана Клюна и одноименная работа Ильи Чашника, «Голова быка» Михаила Ларионова, «Знак общества „Супремус“» и «Эскиз ткани с орнаментом из цветных треугольников» Любови Поповой.

Как рассказал «URA.RU» основатель бренда, екатеринбургский журналист Сергей Тонков, мировые дизайнеры давно используют предметы искусства в носочных коллекциях, в России это первый опыт: «Мы — первый носочный бренд в России, который покусился на искусство. Переговоры с Третьяковской галереей об использовании картин мы вели давно, наконец прошли все согласования. Выбрали направление авангарда, потому что это сейчас модно, его легче адаптировать под носки»

Тонков также отметил, что надеется на дальнейшее сотрудничество с музеями в создании новых коллекций. «Носки — это не портянка, а объект дизайна, создающий настроение».

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«Голова быка» ФОТО: myfriday.ru

В ближайшие дни авангардистские носки поступят в продажу, в том числе и в сувенирные лавки Третьяковской галереи.

Ранее «URA.RU» писало, что петербургский бренд выпустил коллекцию носков, посвященную Екатеринбургу. Модель под названием «Ты чо, с Урала?» стала хитом.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.Ru»
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