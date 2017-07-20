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20 июля 2017
19 июля 2017
Главные новости Москвы
10:01  20 июля 2017 1

Трамп озвучил пожелание Маккейну, пережившему удаление опухоли мозга

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Слова поддержки опубликовал пресс-секретарь ТрампаФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп пожелал сенатору Джону Маккейну скорейшего выздоровления после удаления опухоли мозга. Причиной смертельно опасного заболевания американского депутата стал тромб, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Слова поддержки от Трампа опубликовал пресс-секретарь главы Америки Шон Спайсер. «Сенатор всегда был борцом. Меланья [супруга Дональда Трампа, — прим. ред] и я мысленно с сенатором и его семьей. Поправляйтесь скорее», — передал Спайсер слова Трампа.

Маккейна также поддержали экс-президент США Барак Обама и Хиллари Клинтон, передает Nation News.

Напомним, что 14 июля 80-летнему сенатору от штата Аризона удалили 5-сантиметровый сгусток крови из левого глаза, который и послужил причиной образования глиобластомы [агрессивная форма опухоли головного мозга, —прим. ред]. Операция прошла в Финиксе. Только после этого врачи провели операцию по удалению опухоли мозга. Сейчас Маккейн должен пройти курс химиотерапии, уточняет портал «Ридус».

Дарья Александрович
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