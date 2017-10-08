Джон Керри заявил, что Украине необходимо победить коррупцию, иначе Киев потеряет доверие народа. Об этом бывший госсекретарь США рассказал в интервью украинскому изданию «Местное время».
Керри заявил, что коррупционеров следует лишить неприкосновенности, так как экономика влияет на национальную безопасность. «Иначе люди перестанут верить в Украину, будет очень сложно обеспечить условия для экономического роста».
Он также отметил, что Украине необходима независимая судебная власть, а также независимые прокуроры, способные расследовать преступления.