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08 октября 2017
17:59  08 октября 2017 1

Керри посоветовал Киеву избавиться от коррупционеров ради собственной безопасности

Французское посольство. Москва, мемориал, французское посольство, теракт в ницце, керри джон
Джон Керри призвал Киев лишить неприкосновенности коррупционеровФото: Владимир Андреев © URA.RU

Джон Керри заявил, что Украине необходимо победить коррупцию, иначе Киев потеряет доверие народа. Об этом бывший госсекретарь США рассказал в интервью украинскому изданию «Местное время».

Керри заявил, что коррупционеров следует лишить неприкосновенности, так как экономика влияет на национальную безопасность. «Иначе люди перестанут верить в Украину, будет очень сложно обеспечить условия для экономического роста».

Он также отметил, что Украине необходима независимая судебная власть, а также независимые прокуроры, способные расследовать преступления.

Артем Косых
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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