Российские войска освободили очередное село в ДНР

ВС РФ освободили населенный пункт Разино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Центр“ в ходе активных действий освободили населенный пункт Разино Донецкой Народной Республики», — написало ведомство в своем telegram-канале. Кроме того, сегодня российские войска взяли под контроль Меловое в Харьковской области.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что ВС РФ практически завершили установление контроля над Часовым Яром в ДНР. Продвижение ускорилось после потери ВСУ важных оборонительных рубежей, передает «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.