Российские войска освободили очередное село в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Разино в ДНР
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В освобождении Разино участвовала группировка «Центр»
В освобождении Разино участвовала группировка «Центр» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ освободили населенный пункт Разино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в ходе активных действий освободили населенный пункт Разино Донецкой Народной Республики», — написало ведомство в своем telegram-канале. Кроме того, сегодня российские войска взяли под контроль Меловое в Харьковской области.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что ВС РФ практически завершили установление контроля над Часовым Яром в ДНР. Продвижение ускорилось после потери ВСУ важных оборонительных рубежей, передает «Ридус».

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ВС РФ освободили населенный пункт Разино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Центр“ в ходе активных действий освободили населенный пункт Разино Донецкой Народной Республики», — написало ведомство в своем telegram-канале. Кроме того, сегодня российские войска взяли под контроль Меловое в Харьковской области. Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что ВС РФ практически завершили установление контроля над Часовым Яром в ДНР. Продвижение ускорилось после потери ВСУ важных оборонительных рубежей, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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