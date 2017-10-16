18:58 16 октября 2017 0

В наздорное ведомство поступили соотвествующие документы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На известную скандальными снимками в соцсетях сотрудницу полиции Марию Гогонову пожаловались в Следственный комитет РФ. Выяснилось, что следователи отдела, в котором Гогонова работает замруководителя, трактуют уголовно-процессуальный кодекс так, как им хочется.

Один из подследственных, Дмитрий К. (имя изменено, настоящее имеется в распоряжении агентства — прим. редакции) обратился в следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга. Он потребовал привлечь к уголовной ответственности сотрудников следственного отдела №7 СУ УМВД России по Екатеринбургу. Дмитрий выяснил, что полицейский сделал на одно ходатайство защиты два разных постановления, а потом просто подменил один документ другим.

«В итоге получилось так, что нам показали одно решение следователей, учитывающие интересы моего подзащитного, а по факту в деле оказалось другое», — говорит адвокат Дмитрия, Константин Виленский.

Дело Дмитрия начал один следователь, потом производство передали другому, Захаровой — она подчиненная Гогоновой. Как раз Захарова и вынесла два разных постановления — и одно позволяло обвиняемому рассказывать о том что он совершил, а второе — как раз не разрешало.

А сама следователь Захарова сказала, что, и мол подзащитный и адвокат, все напутали — хотя у них на руках есть все необходимые документы. Сам подзащитный подозревает служебный подлог, и что Захарова действовала как раз с подачи Гогоновой.

Однако в возбуждении уголовного дела в адрес силовиков подследственному было отказано. Решение было принято стремительно, заявителя никто даже не опросил, а имеющиеся доказательства не исследовались. Он принял решение идти дальше, в прокуратуру и следственный комитет России. «Но пока незаконное расследование продолжается», — говорит адвокат Константин Виленский.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в сети появились снимки замруководителя следственного отдела полиции Екатеринбурга Марии Гогоновой. Девушка на своей странице в соцсетях охотно позирует полуобнаженной, в вызывающих позах, с оружием, демонстрирует татуировки.