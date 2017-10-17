СМИ подсчитали, сколько зарабатывают мошенники на умирающих детях

03:42 17 октября 2017 0

Из-за "бизнеса на сердоболии" многие больные остаются без помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мошенничество, основанное на благотворительности, достигло небывалых высот из-за социальных сетей. Попрошайничество, псевдоволонтеры и жалобные посты о больных детях заполонили новостные ленты и паблики, выманивая деньги у неравнодушных россиян.

О том, какие суммы имеют мошенники с «бизнесом на сердоболии», говорится в материале «Ридуса».

«Самый обычный сбор, если никаких там эксцессов не будет с ребенком, без допрасходов, без реанимации, это около 25 миллионов рублей. Это — самые скромные счета», — приводит издание слова Юлии, одной из основательниц проекта «Благотворительность на костях». Девушка со своей командой разоблачает страницы нечестных «попрошаек» и выводит их на чистую воду.

Сейчас в масштабной сети по обману доверчивых граждан новые тренды. Вымышленных страдальцев заменяют реальные дети с наглыми родителями.

«Сколько родителей собирают миллионы на срочное лечение за границей и одновременно оформляют квоту на бесплатное лечение в России. Потом преподносят, что приняли решение остаться здесь, но деньги оставляют себе», — возмущается Надежда из команды БНК. В основном приобретенные путем махинаций «легкие» деньги уходят на машины, квартиры и обеспечение красивой жизни родителей.

В основном популярностью у мошенников пользуются Facebook и Instagram. По словам Надежды, это связано с отсутствием у администраторов соцсетей реакции на жалобы. Поэтому основная борьба ведется во «ВКонтакте», но наученные опытом попрошайки пытаются организовать сборы на всех возможных площадках.

Из-за развитой системы благотворительного мошенничества при этом страдают те, кому помощь действительно необходима. Но зачастую таким людям не верят или просто не находят средств для помощи.

«Соцсети — это единственный шанс для таких людей. А погорельцы? Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации? Нельзя взять и запретить им всем обращаться за помощью», — прокомментировал ситуацию сотрудник Русфонда. Также стоит отметить, что больным детям жертвуют гораздо охотнее, чем взрослым. Сердобольные граждане при этом даже не осознают, что вершат судьбы людей. Остается надеяться, что благотворители когда-нибудь справятся с чрезвычайной доверчивостью и начнут помогать только тем, кому это действительно необходимо.