13:44 18 октября 2017 1

Парк - любимое место для прогулок горожан Фото: nashkamensk.ru

Фотографии гомосексуальной направленности появились на улице города Каменска-Уральского в Свердловской области. Неизвестные уже несколько дней подряд разбрасывают в Разгуляевском парке города непристойные фотоснимки. Об этом сообщил в редакцию житель города.

Мужчина по имени Марк рассказал, что в субботу, 14 октября, шел с товарищем через Разгуляевский парк и неподалеку от профилактория они увидели на земле разбросанные снимки. Среди них были фотографии мужчин в женских купальниках, а были и настоящие гомосексуальные порноснимки.

«Мы с товарищем наткнулись на фотографии порнографического содержания, они были разбросаны повсюду и даже висели на стволе дерева. В Разгуляевском парке гуляют дети, занимаются спортом, а здесь — такое. Фотографии находили три дня подряд, мы их сжигали, но на следующий день там были другие», — рассказал Марк.

Все время фотографии появляются в одних и тех же местах. Поэтому Марк предположил, что, возможно, кого-то ими шантажируют.