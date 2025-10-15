В Кремле отреагировали на скандальное видео с уволенным матом самарским чиновником

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал видео с главой Кинельского района Самарской области Юрием Жидковым, которого матом отстранили от должности. По словам представителя Кремля, все вопросы о назначениях и увольнениях глав районов — прерогатива руководителей регионов.
«Что касается назначений, увольнений глав районов — это прерогатива глав регионов. Что касается этической стороны, я бы не хотел давать никаких комментариев», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Глава Кинельского района Самарской области Сергей Жидков был освобожден от занимаемой должности по распоряжению губернатора Вячеслава Федорищева. Решение было принято после инспекции, проведенной главой региона с целью проверки хода реконструкции социальных учреждений региона.
Во время осмотра глава области поинтересовался у Жидкова: «Это просто камень, да?», продемонстрировав неудовлетворенность качеством работ. Жидков подтвердил, что покрытие действительно представляет собой обычный камень, что вызвало резкую реакцию со стороны губернатора, который заявил: «Уволен, ***». Вскоре после отстранения от должности Жидков был госпитализирован с диагнозом «гипертонический криз».
