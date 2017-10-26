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27 октября 2017
26 октября 2017
23:01  26 октября 2017 1

Челябинск и Курган заметет снегом. Госинспекторы предупреждают о заносах и гололедице

Город в снегу. Курган, снегопад, ветер, пурга, снег в городе, нечищенная дорога
Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей об ухудшении погодных условийФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинске и Кургане 27 октября ожидается сильный снегопад. Прогнозируется понижение ночной температуры воздуха до 15 градусов.

Как сообщают синоптики, в течение предстоящих суток сохранится переменная облачность, на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ночью прогнозируется понижение столбиков термометров до -15 градусов, передает информацию Гидрометцентра Главное управление МВД России по Челябинской области.

На данный момент на автодороге Челябинск—Новосибирск отмечаются снежные заносы, движение автомобильного транспорта затруднено.

В связи с ухудшением погодных условий управление ГИБДД по Челябинской области советует водителям по возможности воздержаться от поездок, при движении на дальние расстояния иметь с собой теплые вещи, питание и достаточный запас топлива.

В настоящее время на все автодороги федерального и областного значения выделены дополнительные наряды ДПС ГИБДД. Они будут осуществлять надзор за движением и оказывать своевременную помощь автомобилистам.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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