05:34 09 ноября 2017 0

Европа не нуждается в новом газопроводе, поскольку в будущем потребление газа в ЕС сократится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Еврокомиссия не видит необходимости в создании газопровода «Северный поток-2» из-за снижения потребления «голубого топлива» в ЕС. Новый газопровод предполагает фактическое удвоение мощности уже имеющегося «Северного потока».

«Импорт газа в Евросоюз, как ожидается, останется стабильным к 2030 году ввиду сокращения внутреннего производства и потребления. Учитывая существующую хорошо развитую инфраструктуру по импорту и ожидающуюся конкурентоспособность поставок СПГ после 2020 года, Еврокомиссия не видит необходимости в новой инфраструктуре такой величины, как «Северный поток — 2», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Евросоюз будет продолжать поддерживать сохранение транзита российского газа через Украину, передает RT.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в случае прекращения транзита российского газа Украина потеряет около 3 миллиардов долларов в год. По его словам, это приведет к негативным последствиям для украинского бюджета. Как ранее писало «URA.RU», это может привести к падению валового внутреннего продукта Украины на 3%.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России в Германию через Балтийское море. Новый трубопровод планируется проложить рядом с уже действующим «Северным потоком».