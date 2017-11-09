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09 ноября 2017
08 ноября 2017
05:34  09 ноября 2017 0

Еврокомиссия считает бессмысленным создание газопровода «Северный поток-2»

Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
Европа не нуждается в новом газопроводе, поскольку в будущем потребление газа в ЕС сократитсяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Еврокомиссия не видит необходимости в создании газопровода «Северный поток-2» из-за снижения потребления «голубого топлива» в ЕС. Новый газопровод предполагает фактическое удвоение мощности уже имеющегося «Северного потока».

«Импорт газа в Евросоюз, как ожидается, останется стабильным к 2030 году ввиду сокращения внутреннего производства и потребления. Учитывая существующую хорошо развитую инфраструктуру по импорту и ожидающуюся конкурентоспособность поставок СПГ после 2020 года, Еврокомиссия не видит необходимости в новой инфраструктуре такой величины, как «Северный поток — 2», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Евросоюз будет продолжать поддерживать сохранение транзита российского газа через Украину, передает RT.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в случае прекращения транзита российского газа Украина потеряет около 3 миллиардов долларов в год. По его словам, это приведет к негативным последствиям для украинского бюджета. Как ранее писало «URA.RU», это может привести к падению валового внутреннего продукта Украины на 3%.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России в Германию через Балтийское море. Новый трубопровод планируется проложить рядом с уже действующим «Северным потоком».

Александр Черноскутов
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