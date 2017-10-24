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24 октября 2017
Главные новости Москвы
19:32  24 октября 2017 2

Без российского газа Украина будет терять 3 млрд долларов в год

Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг
«Газпром» может отказаться от транзитных услуг УкраиныФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Убытки Украины в случае прекращения транзита российского газа по территории страны составят 3 млрд долларов в год, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По словам топ-менеджера, потеря трех миллиардов долларов в год приведет к крайне негативным последствиям для украинского бюджета, передает «Федеральное агентство новостей».

При этом Коболев назвал тему сохранения транзита газа из России очень сложной, отмечает RT. Глава «Нафтогаза» уверен, что «Газпром» планирует отказаться от транзитных услуг Украины. Коболев также не смог гарантировать благополучие украинской газотранспортной системы.

Ранее в «Газпроме» отвергли предложение Киева о переносе точки приемки российского газа с запада Украины на восток страны, пишет «Национальная служба новостей».

Олег Теплоухов
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