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Информацию о Скуратове озвучат на суде против журналиста «URA.RU». «Пока мне закрыли рот подпиской о неразглашении»
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14 ноября 2017
13 ноября 2017
09:00  14 ноября 2017 0

Тюремный халифат в Югре, купленные тексты Задорнова, Поклонская пожаловалась на Панина. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Пожар в 11 колонии. Сургут, зона, исправительная колония, вышка
Ислам принимают прямо в СИЗОФото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Сегодня 14 ноября. И вот главное к этому часу:

Чиновники отменили отпуска и готовятся работать в авральном режиме — теперь их график «подстраивается под президентскую кампанию». Эксперты рассказали «URA.RU», как изменится обстановка в политической тусовке после слов Путина об участии в выборах.

В Югре откроют «фабрику троллей». Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что правительство ХМАО уже ищет авторов текстов различной сложности, а также специалистов по работе в социальных сетях. Известно, сколько будут платить интернет-воинам и зачем это нужно.

Журналист «URA.RU» Юлия Литвиненко, которая обвиняется в клевете на экс-генпрокурора России Юрия Скуратова, готова сделать ряд громких заявлений. Распространенная практика против журналистов — подписка о неразглашении — не поможет.

По ХМАО идет «тюремный халифат» — колонии региона становятся рассадниками радикальных идей ислама. Источники «URA.RU» в силовых структурах отмечают, что «молодые русские ребята могут выйти на свободу членами ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация)»

Уральский писатель-юморист, который писал монологи для Шифрина, Хазанова и Евдокимова, рассказал, как Задорнов скупал тексты. И даже назвал цену.

Поклонская подала на Панина заявление в полицию — он «надел костюм а-ля Николай II и пошутил на тему фильма „Матильда“».

Политтехнолог Тимошенко рассказал, зачем ей нужна была коса. Оказалось, что у начинающего политика были проблемы из-за внешности — «у всех сносило крышу».

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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