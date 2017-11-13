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13 ноября 2017
20:11  13 ноября 2017 0

Политтехнолог Тимошенко сказал, зачем ей нужна была коса

Тимошенко Юлия, водоколонка, куба, ром, алкоголь, тимошенко юлия
Начинающий политик был слишком красивымФото: depositphotos.com © URA.RU

Политехнолог Алексей Ситников рассказал детали того, как консультировал лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Он убеждал ее в том, что ей необходимо носить косу, чтобы увеличить рейтинг.

Предложение от начинающего политика поступило Ситникову в 1996 году, рассказал он в интервью украинскому каналу, передает «Газета.Ru». Команда политтехнолога установила, что Тимошенко была непопулярна из-за того, что ее не воспринимали украинкой. Также проблема заключалась в ее красоте.

«У мужчин крышу сносило — и у меня сносило, и у всех сносило. Вот эта боязнь женщин, что появляется некая конкурентка в публичном пространстве, женщины не принимали красивую, очень сексуальную, очень энергичную яркую женщину. Исследования показали, что нужно снижать сексуальность», — отметил Ситников. В результате он предложил ей создать образ «учительницы с украинской консервативной прической»: носить костюм и юбку ниже колена, придерживаться консервативного стиля, а также ходить с косой.

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При этом Юлия Тимошенко стала носить косу лишь спустя несколько лет. «Мы-то помним, что мы это предлагали. Но Юлия Владимировна, естественно, абсолютно справедливо считает, что это придумала она, и я с этой версией тоже согласен», — резюмировал политтехнолог.

Как писало «URA.RU», в конце октября Алексей Ситников вышел из штаба телеведущей Ксении Собчак, а также увел с собой большую часть сотрудников. Это сразу породило разговоры о расколе в команде потенциального кандидата в президенты.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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