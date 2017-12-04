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04 декабря 2017
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Главные новости Москвы
08:40  04 декабря 2017 0

Минобороны заключит контракты на триллион рублей в обход конкурсов

Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей
Шойгу попросил Путина наделить особым статусом 12 организацийФото: Владимир Жабриков © URA.RU

12 организаций станут исполнителями работ по проектированию, строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов спецназначения министерства обороны РФ. Как стало известно журналистам, глава ведомства Сергей Шойгу в письме к президенту России Владимиру Путину попросил наделить их статусом «единственных», чтобы они смогли без конкурса приступить к выполнению задач.

Работа в обход тендеров позволит министерству сберечь время, пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники. Всего на стройку в 2018—2027 годах военным будет выделен один триллион рублей. Газета отмечает, что Путин согласился с предложением Шойгу.

Так, в частности, 31-й Государственный проектный институт специального строительства должен стать единственным исполнителем научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ по спецстроительству и цифровым телекоммуникационным системам. Управление заказчика капстроительства минобороны РФ займется проектированием объектов спецназначения. 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й главки Спецстроя России, главк по спецобъектам, а также 12-й и 14-й будут сделаны единственными по строительству, капремонту и реконструкции.

Большинство организаций, которые вошли в список, ранее подчинялось Федеральному агентству специального строительства, уточняет «Федеральное агентство новостей». Но Спецстрой, был юридически упразднен 28 сентября, напоминает Национальная служба новостей. После ликвидации агентства власти и решили реформировать военно-строительный комплекс.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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