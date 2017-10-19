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19 октября 2017
18 октября 2017
00:10  19 октября 2017 0

Януковичу продлили срок убежища в России

Открытая лицензия на 04.08.2015. Виктор Янукович., янукович виктор
Янукович останется в России до 26 октября 2018 годаФото: tsn.ua
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Война на Украине
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МВД России продлило срок действия свидетельства о предоставлении временного убежища бывшему президенту Украины Виктору Януковичу еще на один год, передает РИА «Новости».

«Управление по вопросам миграции главка МВД России по Ростовской области продлило срок действия свидетельства о предоставлении временного убежища экс-президенту Украины Виктору Януковичу до 26 октября 2018 года», — сообщает адвокат Януковича Виталий Сердюк.

В феврале 2014 года после государственного переворота на Украине, против бывшего главы государства было возбуждено несколько уголовных дел, по одному из них Янукович обвиняется в государственной измене. По данному делу прокуратура намерена потребовать у суда приговорить бывшего президента Украины к пожизненному заключению. Отмечается, что сам Янукович категорически отрицает свою вину.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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