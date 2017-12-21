Газпром лишил уральские заводы контрактов на миллиарды рублей

Компания Газпром сообщила трубным компаниям об «утрате интереса» к завершению покупок труб для газопроводов Северного потока-2. В числе пострадавших от такого решения компаний — уральские ЧТПЗ и ТМК.
В прошлом году Газпром провел тендер на 56,8 миллиардов рублей на закупку труб большого диаметра. Тогда ЧТПЗ получил контракт на 11,7 миллиардов, ТМК 5,7 миллиардов. Как сообщает «Коммерсант», большую часть труб газовая монополия уже выкупила. К оставшейся партии Газпром «утратил интерес». Причина — изменение ценовой политики «Газпрома» в отношении закупки труб большого диаметра. В данный момент, по информации издания, стороны обсуждают детали разрыва контрактов.
На самих предприятиях ситуацию пока не комментируют.