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27 декабря 2017
26 декабря 2017
Главные новости Москвы
23:06  26 декабря 2017 2

В России мужчины спиваются и умирают из-за кризиса отцовства. «Бабы все взяли на себя»

Морг, увольнение, безработица, эмоции, алкоголизм, бутылка, пьянство, алкоголь
Мужчин надломили реформы советских времен и западные тенденцииФото: depositphotos.com © URA.RU

В России мужчины разводятся с женами, кончают жизнь самоубийством и страдают от алкоголизма из-за острого кризиса института отцовства, считают психологи и социологи. По мнению экспертов, в нынешнее время средний мужчина потерял свойственную ему роль в семье и доме. К этому привел слом традиционной семьи при советской власти вкупе с тенденциями нового времени.

Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко объяснил газете «Взгляд», что в 1930-е годы в СССР начали внедрять новую концепцию, по которой советская семья рассматривалась как ячейка общества, а не как самодостаточная единица с отцом во главе. Любящие отцы, готовые защищать свою семью по праву собственника от чего угодно (в том числе от вмешательства государства) стали бы проблемой для власти. В итоге институт отцовства стал чуть ли не декоративным элементом.

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В 90-е годы к местным проблемам добавились тенденции с Запада, где отцовство переживало собственный кризис — следствие культа потребления, упадка религии и доступности беспорядочных половых связей. Мужская состоятельность стала измеряться внесемейными достижениями — карьерой, заработком, количеством любовниц.

«Большинству современных мужчин жить незачем, у них нет целей, нет крупных достижений, так что беречь свое здоровье особого смысла не имеет. Брать ответственность за жену и детей они тоже давно отвыкли. Сегодня мужики расслабились, раз бабы все взяли на себя, и сложно сказать, какие меры помогли бы это изменить», — сказал Руслан Ткаченко.

При этом директор социально-реабилитационного центра «Дом милосердия» Владислав Никитин указал на то, что отцы играют важную роль в формировании личности детей: «Отец — это материк, где царят безопасность, закон и порядок. Отец помогает ребенку осознать границы: свои, других людей, собственных возможностей, а также грани дозволенного».

В начале 2018 года в России появится федеральный совет отцов при уполномоченном по правам ребенка в РФ. Организация призвана объединить активных мужчин, которые на общественных началах займутся вопросами защиты семейных ценностей и укреплением престижа отцовства.

Виктор Дорофеев
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