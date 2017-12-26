23:06 26 декабря 2017 2

Мужчин надломили реформы советских времен и западные тенденции Фото: depositphotos.com © URA.RU

В России мужчины разводятся с женами, кончают жизнь самоубийством и страдают от алкоголизма из-за острого кризиса института отцовства, считают психологи и социологи. По мнению экспертов, в нынешнее время средний мужчина потерял свойственную ему роль в семье и доме. К этому привел слом традиционной семьи при советской власти вкупе с тенденциями нового времени.

Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко объяснил газете «Взгляд», что в 1930-е годы в СССР начали внедрять новую концепцию, по которой советская семья рассматривалась как ячейка общества, а не как самодостаточная единица с отцом во главе. Любящие отцы, готовые защищать свою семью по праву собственника от чего угодно (в том числе от вмешательства государства) стали бы проблемой для власти. В итоге институт отцовства стал чуть ли не декоративным элементом.

В 90-е годы к местным проблемам добавились тенденции с Запада, где отцовство переживало собственный кризис — следствие культа потребления, упадка религии и доступности беспорядочных половых связей. Мужская состоятельность стала измеряться внесемейными достижениями — карьерой, заработком, количеством любовниц.

«Большинству современных мужчин жить незачем, у них нет целей, нет крупных достижений, так что беречь свое здоровье особого смысла не имеет. Брать ответственность за жену и детей они тоже давно отвыкли. Сегодня мужики расслабились, раз бабы все взяли на себя, и сложно сказать, какие меры помогли бы это изменить», — сказал Руслан Ткаченко.

При этом директор социально-реабилитационного центра «Дом милосердия» Владислав Никитин указал на то, что отцы играют важную роль в формировании личности детей: «Отец — это материк, где царят безопасность, закон и порядок. Отец помогает ребенку осознать границы: свои, других людей, собственных возможностей, а также грани дозволенного».

В начале 2018 года в России появится федеральный совет отцов при уполномоченном по правам ребенка в РФ. Организация призвана объединить активных мужчин, которые на общественных началах займутся вопросами защиты семейных ценностей и укреплением престижа отцовства.