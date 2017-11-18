09:49 18 ноября 2017 0

Певицу обидел сильный пол Фото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Певица и телеведущая Ольга Бузова подтвердила слухи о разочаровании в мужчинах. По словам теледивы, мужской пол измельчал, и теперь слово «мужчина» носит больше нарицательный характер.

«Грустно осознавать этот факт, но правда — мужчины измельчали. Это значит, что само слово „мужчина“ теперь носит едва ли не нарицательный характер. Например, как часто вам открывают дверь и пропускают вперёд? Наверняка от случая к случаю. А ведь это элементарные правила этикета, которые мужчины совершенно не соблюдают», — признала Бузова в интервью федеральному изданию «АиФ».

Также певица рассказала о том, в ком находит поддержку в трудные минуты. По ее словам, ей помогает аудитория соцсети Instagram, поклонники на концертах, а также семья.

Ранее «URA.RU» писало о том, что известный российский шоумен Александр Песков назвал Бузову неинтересной и вызывающей смех. Также артист признался, что в силу этого не смог бы спародировать популярную певицу.