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28 декабря 2017
27 декабря 2017
22:40  27 декабря 2017 1

США попросили вернуть российских военных в Донбасс

Выездное заседание комиссии правительства региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Свердловская область, Нижний Тагил, крыша, мусор, разруха, ветхое жилье, чердак дома
В результате обстрелов в целом селе была разрушена инфраструктураФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Россию попросили вернуть наблюдателей в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе. К министру иностранных дел России Сергею Лаврову с этой просьбой обратился госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Подчеркивая озабоченность США растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь обратился к российской стороне с просьбой вернуть российских представителей в Совместный центр по контролю и координации и снизить уровень насилия», — передает сообщение официального представителя Госдепа Хезер Науэрт RT.

Ранее российская сторона называла условия возвращения военных в Донбасс. Как передавало «URA.RU», для этого Украина должна прекратить провокации в отношении российских офицеров.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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