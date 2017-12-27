США попросили вернуть российских военных в Донбасс

22:40 27 декабря 2017 1

В результате обстрелов в целом селе была разрушена инфраструктура Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россию попросили вернуть наблюдателей в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе. К министру иностранных дел России Сергею Лаврову с этой просьбой обратился госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Подчеркивая озабоченность США растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь обратился к российской стороне с просьбой вернуть российских представителей в Совместный центр по контролю и координации и снизить уровень насилия», — передает сообщение официального представителя Госдепа Хезер Науэрт RT.

Ранее российская сторона называла условия возвращения военных в Донбасс. Как передавало «URA.RU», для этого Украина должна прекратить провокации в отношении российских офицеров.