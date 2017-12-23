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23 декабря 2017
03:58  23 декабря 2017 6

Порошенко пожаловался Тиллерсону на «безответственную» Россию

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Президент Украины обсудил с госсекретарем США обострение ситуации в ДонбассеФото: пресс-служба президента Украины
новость из сюжета:
Война на Украине
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Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном. В ходе беседы украинский лидер поблагодарил Белый дом за принятие новых санкций против России и назвал «безответственностью» вывод российских наблюдателей с Донбасса.

«Порошенко и Тиллерсон обсудили обострение ситуации в Донбассе из-за увеличения количества обстрелов… и безответственный вывод российских офицеров из СЦКК» — цитирует заявление пресс-службы президента Украины телеканал RT. Кроме того, Порошенко поблагодарил США за продление санкций против России и военную поддержку страны.

Напомним, что 19 декабря Россия приняла решение об отзыве своих наблюдателей из Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Комментируя решение, МИД РФ отметил, что украинская сторона сознательно осложняла обстановку и препятствовала диалогу российской стороны с местным населением в зоне конфликта.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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