Порошенко пожаловался Тиллерсону на «безответственную» Россию

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном. В ходе беседы украинский лидер поблагодарил Белый дом за принятие новых санкций против России и назвал «безответственностью» вывод российских наблюдателей с Донбасса.
«Порошенко и Тиллерсон обсудили обострение ситуации в Донбассе из-за увеличения количества обстрелов… и безответственный вывод российских офицеров из СЦКК» — цитирует заявление пресс-службы президента Украины телеканал RT. Кроме того, Порошенко поблагодарил США за продление санкций против России и военную поддержку страны.
Напомним, что 19 декабря Россия приняла решение об отзыве своих наблюдателей из Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Комментируя решение, МИД РФ отметил, что украинская сторона сознательно осложняла обстановку и препятствовала диалогу российской стороны с местным населением в зоне конфликта.