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24 декабря 2017
23 декабря 2017
02:42  24 декабря 2017 3

Россия назвала условия возвращения своих наблюдателей в Донбасс

Последствия боевых действий в Мариуполе. Украина, баррикады, донбасс, мариуполь
Российские наблюдатели покинули Донбасс 19 декабряФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Российские наблюдатели возобновят работу в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе после того, как Украина прекратит провокации. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Для возвращения российских военных в СЦКК в Донбассе необходимо выполнение Киевом всех условий, среди которых, прежде всего, прекращение провокаций в отношении наших офицеров», — цитирует российского депутата телеканал RT.

Слуцкий также призвал западных союзников Украины потребовать от Киева выполнения Минских договоренностей. По мнению парламентария, Западу пора перестать обвинять Россию во всем и обратить внимание на Киев, «саботирующий Минск-2».

Напомним, 19 декабря российские военные наблюдатели отказались от продолжения работы в СЦКК в Донбассе из-за препятствий, которые устраивала украинская стороны. Тема возвращения российских специалистов на юго-восток Украины обсуждалась в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Позже Президент Украины Петр Порошенко назвал решение Москвы «безответственным».

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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