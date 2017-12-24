Российские наблюдатели возобновят работу в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе после того, как Украина прекратит провокации. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Для возвращения российских военных в СЦКК в Донбассе необходимо выполнение Киевом всех условий, среди которых, прежде всего, прекращение провокаций в отношении наших офицеров», — цитирует российского депутата телеканал RT.
Слуцкий также призвал западных союзников Украины потребовать от Киева выполнения Минских договоренностей. По мнению парламентария, Западу пора перестать обвинять Россию во всем и обратить внимание на Киев, «саботирующий Минск-2».
Напомним, 19 декабря российские военные наблюдатели отказались от продолжения работы в СЦКК в Донбассе из-за препятствий, которые устраивала украинская стороны. Тема возвращения российских специалистов на юго-восток Украины обсуждалась в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Позже Президент Украины Петр Порошенко назвал решение Москвы «безответственным».