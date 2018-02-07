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08 февраля 2018
07 февраля 2018
Главные новости Москвы
23:14  07 февраля 2018 1

Пять представителей ОНФ попали в финал конкурса «Лидеры России»

Полуфинал проекта
В Сочи в эти дни выбирают стажеров для российских топ-менеджеровФото: Анна Майорова © URA.RU

Среди 300 финалистов проводимого созданным по поручению Владимира Путина проектом «Россия — страна возможностей» конкурса «Лидеры России» оказались пять представителей ОНФ. Кроме того член Фронта стал одним из наставников, которые будут работать с участниками дальше.

В число финалистов попали: активист проекта ОНФ «За честные закупки» в Ростовской области Алексей Варяница, член регионального штаба ОНФ в Ставропольском крае Виктор Надеин, член региональной ревизионной комиссии ОНФ в Республике Татарстан Ильнар Гирфанов, член региональной ревизионной комиссии ОНФ в Самарской области Сергей Бурцев, член регионального штаба ОНФ в Республике Бурятия Евгений Малыгин. Среди наставников свое участие подтвердил руководитель исполкома Фронта Алексей Анисимов, сообщает пресс-служба ОНФ.

«Пришло время молодых, и те, кто прошел отбор, получают надежную перспективу в плане дальнейшего карьерного роста и возможного трудоустройства в других структурах, где они будут востребованы. При этом работа с теми, кто не оказался в финале, также будет продолжена. Это беспрецедентный конкурс еще и потому, что его участники „попадают на орбиту“ — будь то перспектива управленческой работы или работы в бизнесе», — прокомментировал итоги полуфинала Алексей Анисимов.

Конкурс «Лидеры России» стартовал осенью прошлого года. Участие в нем приняли порядка 200 тысяч человек. Финал проходит в эти дни в Сочи, последнее испытание будет дано 11 февраля. Победителей ждет год личных карьерных консультаций от наставников — топ-менеджеров крупных компаний и известных российских политиков.

Виктор Жуков
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