00:04 09 февраля 2018 1

Министр здравоохранения не доверяет «похудейкиным» и предпочитает фитнес Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские медики с недоверием относятся к новому эффективному методу похудения, который активно используют свердловские элиты. Своим взглядом на продвигаемую среди истеблишмента методику на пресс-конференции в Доме журналистов в четверг, 7 февраля, поделился министр здравоохранения Андрей Цветков.

За какие конкретно профессиональные качества он был назначен министром — Цветков не знает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Считаю, что заниматься в фитнес-центрах и спортом полезно. Скажу больше, я сам этим занимаюсь. К сожалению, времени немного на это есть, но посвящаю этому каждую неделю и призываю всех жителей заниматься спортом. Зову всех в эти залы, на площадки, которые открыты. Комментировать устремления отдельных граждан я не буду — у каждого свой выбор», — сказал Цветков.

Решение приобрести атлетическое телосложение, помимо министра, уже приняли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава его администрации Владимир Тунгусов — оба сегодня находятся в превосходной форме. Кроме того, поразительных результатов в преображении (похудении со 145 кг до 72 кг) достиг чиновник из аппарата полномочного представителя президента в УрФО Денис Артамонов.

К слову, специалистов по наведению красоты сегодня, по словам Цветкова, в Екатеринбурге более, чем достаточно. «Дерматологов и косметологов у нас много. Но есть ощутимая нехватка неврологов, эндокринологов и офтальмологов».

На вопрос о том, как он, не являясь знаменитым профессионалом или ярким представителем политической элиты, смог занять кресло министра — Цветков ответил по-чиновничьи сухо. «Кадровые решения принимаются руководителем области и с ними мы спорить не можем. Видимо, у руководителя были какие-то поводы. Ведь блистать на экранах или петь песни — это еще не показатель профессионализма. Какие-то деловые качества сыграли и результаты работы сыграли, видимо, свою роль. А отдельных представителей политической элиты, как вы ее называете, я хорошо знаю, мы общаемся», — сказал назначенный 22 декабря 2017 года министр, демонстрируя уязвленность.

Неизменный пресс-секретарь минздрава Константин Шестаков пока бережет нового министра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Помимо прочего журналисты поинтересовались количеством врачей, которые буду задействованы во время ЧМ 2018 в Екатеринбурге. «Задействованы будут все, но численный состав я разгласить не могу в силу объективных обстоятельств неспокойное время сегодня», — пояснил Цветков.

Вопросы невыездов или отсутствия иных действий со стороны скорой помощи по отношению к онкобольным, а также невыдачу жизненно важных препаратов во время новогодних каникул (пример привела журналист «Уральского рабочего») министр предложил адресовывать на горячую линию министерства.

Недавний скандал по изъятию УФСБ крупной партии фальсифицированных медпрепаратов для химиотерапии, согласно прогнозу министра, совсем скоро можно будет считать исключением. «Система работа контроля работает, все поступающие партии препаратов проходят этот контроль. Еще и маркировку добавят скоро, можно будет по QR-коду проверить из какой партии тот или иной препарат. Пилотные мероприятия уже идут в области, но задача до 2020 года отложилась», — объяснил чиновник.