Новый свердловский чиновник получит озеро с теплыми туалетами и выходом в Сеть

18:57 15 февраля 2018 0

Любимое место отдыха екатеринбуржцев ожидают большие изменения Фото: читатель «URA.RU»

Разработчики проекта благоустройства Шарташского лесопарка — компания «Уралдортехнологии» — принимают предложения горожан. В ближайшие две недели проектанты готовы вносить в макет благоустройства объекты, которые захотят увидеть в рекреации екатеринбуржцы. Об этом в четверг, 15 февраля, во время прогулки по парку рассказала исполнительный директор фирмы Светлана Тамбовцева. Прогулка была организована совместно с общественницей Екатериной Петровой.

Представители «Уралдортехнологии» сообщили, что сроки подготовки документов сжатые: проект велодорожек представят уже в марте 2018 года, а полностью парк — к июлю 2018 года. Отметим: речь идет лишь о той части набережной, которая является особо охраняемой природной территорией. Остальная часть берега занята частными участками и постройками.

Около 12,3 млн рублей получит проектная компания за разработку документов обновленного Шарташского лесопарка Фото: читатель «URA.RU»

Одним из главных новшеств в Шарташе станет широкая — около четырех метров — велодорожка. Это личное поручение губернатора Евгения Куйвашева, который сам проехал по парку в августе 2017 года. Однако парк должен понравиться не только велосипедистам: в нем обещают сделать тропу здоровья для пешеходов и любителей скандинавской ходьбы.

Проектанты хотят сохранить существующую сеть дорожек и тропинок (их покрытие пока не выбрано), а также установить много лавочек и мест отдыха. Безопасность парка усилится: дорожки будут освещаться и просматриваться, планируется установка фонарей и видеокамер.

Представители «Уралдортехнологий» в ходе общественной прогулки показали места, которые выведены из состава особо охраняемой природной территории парка и не входят в проект благоустройства. У этих зон есть собственники, они огорожены заборами, земли не принадлежат Свердловской области. Это, например, старая спортбаза на побережье, которая уже не действует, а также работающая спортивная база Кировского района. А вот многочисленные частные пляжи, домики и беседки, которые летом снимают отдыхающие, обустроены арендаторами. Но их трогать тоже не будут, а лишь предложат «вписаться» в общий ландшафт.

Часть территории, которая попала в зону благоустройства, не принадлежит Свердловской области Фото: читатель «URA.RU»

По замыслу проектировщиков, вдоль набережной появятся несколько фуд-зон с кафе разной категории. Это будут как кофейни, так и рестораны.

В Шарташском лесопарке предусмотрят теплые туалеты недалеко от организованных парковок. Кабинки будут работать по системе септиков. Централизованную канализацию в парке проводить нельзя, так как это особо охраняемая природная территория. Существующие санитарные здания снесут.

В парке хотят также установить площадки — лектории с доступом к Сети через вай-фай для прогулок студентов и учащихся. Рассматривается вариант установки лавочек с подогревом. Кроме того, обещают запроектировать несколько спортплощадок. Останутся существующие волейбольная и баскетбольная — их нужно отремонтировать. Также заказчик в лице минприроды хотел бы видеть на Шарташе корт, который летом будет превращаться в площадку для мини-футбола.

Общественников провели по местам, где произойдут изменения Фото: читатель «URA.RU»

Горожанам обещают и пляжный отдых: по линии воды поставят шезлонги. Правда, купаться, скорее всего, все равно не разрешат: озеро недостаточно чистое. Заболоченные прибрежные территории, заросшие кустарником и травой, скорее всего, останутся такими как есть: «Уралдортехнологии» водной территорией не занимаются. Под вопросом и пляжный волейбол: зимой покрытие сложно консервировать.

Возможно, в одной из частей благоустраиваемого берега появится набережная. В числе поступивших предложений также площадка для занятий йогой на открытом воздухе, пруд на месте большого болота и байк-парк.

Напомним, свердловское правительство создает специализированное учреждение, которое будет обслуживать реконструированную зону — ГБУ СО «Шарташский лесной парк». Сейчас идет конкурс на пост главы этой структуры. Фаворитом, как ранее сообщало «URA.RU», является супруг главы ТЮЗа Евгении Умниковой — Александр Умников.