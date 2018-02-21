{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ради программы президента сведут вместе Холманских и Куйвашева
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,65
Динамика за 2 недели
Евро 69,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 февраля 2018
13:43  21 февраля 2018 6

Родная деревня Ельцина захватывает Екатеринбург и Тюмень эксклюзивными пельменями

Открытая лицензия на 04.08.2015. Пельмени., пельмени
В родном селе Ельцина запустили бизнес по продаже пельменейФото: Wikipedia

Жители села Бутка, где по официальной информации родился первый президент России Борис Ельцин, запустили бизнес по производству и продаже пельменей из натурального мяса. По словам селян, продукция пользуется спросом в Екатеринбурге и Тюмени.

«У нас фермерское хозяйство под названием „Солнечная Бутка“. Держим свой скот, из него же делаем мясо для пельменей, сами доставляем до покупателей. Спрос большой, потому что натуральная продукция стала редкостью. В планах — обсудить с родственниками Бориса Николаевича идею создания брендированных пельменей. Или просто будем себя позиционировать как настоящая продукция „с родной деревни Ельцина“», — рассказал «URA.RU» руководитель предприятия Андрей Поротников.

Согласно прайс-листу, опубликованному в группе производителей во «ВКонтаке», килограмм пельменей из натуральной свинины обойдется покупателю в 380 рублей.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров