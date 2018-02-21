Родная деревня Ельцина захватывает Екатеринбург и Тюмень эксклюзивными пельменями

13:43 21 февраля 2018 6

В родном селе Ельцина запустили бизнес по продаже пельменей Фото: Wikipedia

Жители села Бутка, где по официальной информации родился первый президент России Борис Ельцин, запустили бизнес по производству и продаже пельменей из натурального мяса. По словам селян, продукция пользуется спросом в Екатеринбурге и Тюмени.

«У нас фермерское хозяйство под названием „Солнечная Бутка“. Держим свой скот, из него же делаем мясо для пельменей, сами доставляем до покупателей. Спрос большой, потому что натуральная продукция стала редкостью. В планах — обсудить с родственниками Бориса Николаевича идею создания брендированных пельменей. Или просто будем себя позиционировать как настоящая продукция „с родной деревни Ельцина“», — рассказал «URA.RU» руководитель предприятия Андрей Поротников.

Согласно прайс-листу, опубликованному в группе производителей во «ВКонтаке», килограмм пельменей из натуральной свинины обойдется покупателю в 380 рублей.