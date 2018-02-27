Риелторская компания обещает своими деньгами ответить за безопасность сделок

16:20 27 февраля 2018 1

Размер финансовой защиты по программе в Тюменской области составляет пять миллионов рублей Фото: пресс-служба агентства «Этажи»

У жителей Тюменской области есть возможность без лишнего риска провести сделки по недвижимости. Риелторская компания «Этажи» закрепила за собой финансовую ответственность перед покупателями и продавцами жилья. У компании действует программа «Гарантия безопасности сделки», которая включает в себя юридическую и финансовую защиту клиентов.

Как рассказали в пресс-службе «Этажей», размер финансовой защиты (компенсационного фонда) по программе в Тюменской области составляет пять миллионов рублей. При этом участие в программе — бесплатное, юридическая помощь в ее рамках также предоставляется бесплатно.

«Во время сделки ее сопровождают несколько сотрудников: специалисты внутренней службы безопасности «Этажей», юристы, риелтор, страховые и ипотечные специалисты. Они проверяют информацию о покупателе, продавце и объекте недвижимости, заключают договор, который отвечает интересам продавца и покупателя. Сама сделка проходит по технологии «Безопасные расчёты — через банковскую ячейку или специальный банковский счёт. Технология гарантирует, что продавец получит деньги, а покупатель — право собственности. Эти процедуры снижают риски до минимума. После сделки клиенты получают гарантийный сертификат на юридическую либо финансово-юридическую защиту», — рассказали о программе в «Этажах».

Финансовая и юридическая гарантия предоставляется покупателю квартиры или дома от собственника. Если будет риск потери права собственности, то компания представит интересы покупателя в суде либо выплатит ему компенсацию из собственного финансового фонда.

«Юридическую защиту получает покупатель новостройки на случай банкротства застройщика: юристы помогают дольщикам подать документы в реестр требований кредиторов. Также юристы представляют интересы продавца квартиры или дома: компания гарантирует, что он получит деньги за продажу недвижимости», — отметили в пресс-службе. — Неважно, кто виноват — важно, чтобы человек не потерял своё имущество. Компания «Этажи» отвечает за сделку тюменцев собственными деньгами».

Подробности о программе можно найти на сайте «Этажей». Там вы также можете посмотреть и сами сертификаты безопасности.

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