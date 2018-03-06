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06 марта 2018
06:40  06 марта 2018 2

ВДВ научились десантировать боевые машины с экипажем внутри

Генеральная репетиция парада. Челябинск., десант
Бронетехнику можно десантировать в высокогорье и трудных погодных условияхФото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 2018 года новые боевые машины для десантников — БМД-4М — станут приземляться на поле боя с экипажем внутри. Это стало возможно благодаря завершению работ над специальной парашютной системой, а также модернизации салона бронетехники.

В 2016 году парашютная система прошла государственные испытания в высокогорье, экстремальных климатических, температурных и погодных условиях. В августе 2018 года, как рассказали «Известиям» в Минобороны, пройдут первые учения. Такое использование боевых машин позволит значительно сократит время их вступления в бой, поэтому в будущем «экипажный десант» станет важным элементом применения в боевых условиях.

Разработка представляет собой 11 куполов площадью 350 кв. метров каждый и амортизатора — принудительного надува, который смягчает удар о землю. Дополнительную безопасность экипажу обеспечивают кресла, похожие на сиденья для летчиков или космонавтов со сложной системой ремней. Минимальная высота десантирования составляет 400 метров. В таких условиях боевая машина приземлится на землю через 40 секунд, в то время как парашютисту понадобится порядка полутора минут.

Сергей Демин
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