ВДВ научились десантировать боевые машины с экипажем внутри

С 2018 года новые боевые машины для десантников — БМД-4М — станут приземляться на поле боя с экипажем внутри. Это стало возможно благодаря завершению работ над специальной парашютной системой, а также модернизации салона бронетехники.
В 2016 году парашютная система прошла государственные испытания в высокогорье, экстремальных климатических, температурных и погодных условиях. В августе 2018 года, как рассказали «Известиям» в Минобороны, пройдут первые учения. Такое использование боевых машин позволит значительно сократит время их вступления в бой, поэтому в будущем «экипажный десант» станет важным элементом применения в боевых условиях.
Разработка представляет собой 11 куполов площадью 350 кв. метров каждый и амортизатора — принудительного надува, который смягчает удар о землю. Дополнительную безопасность экипажу обеспечивают кресла, похожие на сиденья для летчиков или космонавтов со сложной системой ремней. Минимальная высота десантирования составляет 400 метров. В таких условиях боевая машина приземлится на землю через 40 секунд, в то время как парашютисту понадобится порядка полутора минут.