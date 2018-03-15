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15 марта 2018
14 марта 2018
03:54  15 марта 2018 0

Пушков прокомментировал очередную инициативу Украины. «Опять стреляют себе в ногу»

Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
По словам политика, подобные предложения озвучивались и раньшеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал намерение Украины разорвать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. По его мнению, украинская сторона идет по пути уничтожения всего того, что остается в отношениях двух стран.

«Никакого удивления это намерение Украины у меня не вызывает. Украинское руководство и большинство в Верховной раде идет по пути уничтожения всего того, что остается в отношениях России и Украины, и идет последовательно», — приводит RT слова сенатора. Политик рассказал, что Петр Порошенко, несмотря ни на что, не сможет расторгнуть договор единолично: сперва документ должна одобрить Верховная рада.

По словам Пушкова, подобные предложения поступали и раньше, однако ни разу не получили одобрения депутатов. «Опять стреляют себе в ногу», — добавил он.

Напомним, МИД Украины подготовил для президента страны Петра Порошенко предложение о выходе из СНГ и разрыве договора о дружбе с Россией. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что сейчас все зависит от решения украинского лидера.

Александр Черноскутов
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